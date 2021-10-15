"Автомобилист" отыгрался с 1:3 и победил "Салават"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" обыграл в овертайме "Салават Юлаев" - 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0).

Победу команде из Екатеринбурге принесла шайба Стефана Да Косты за секунду до конца овертайма. Отметим, что именно Да Коста помог своему клубу избежать поражения, сравняв счет за пять минут до финальной сирены.

"Думаю, болельщики остались довольны, получив шоу за потраченные деньги. Очень непростой поединок, победа на характере. Отличный третий период, когда нам удалось отыграться, сравнять счет и добиться своего в дополнительное время", - приводит слова тренера "Автомобилиста" Билла Питерса официальный сайт КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата "Автомобилист" 18 октября в Нижнем Новгороде встретится с "Торпедо", а днем ранее "Салават" сыграет в гостях с магнитогорским "Металлургом".