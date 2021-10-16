"Локомотив" ушел от поражения в матче с "Рубином", отыгравшись с 0:2

Московский "Локомотив" спасся от поражения в матче 11-го тура чемпионата России на выезде против "Рубина". Уступая 0:2, "красно-зеленые" вырвали ничью - 2:2.

Встреча в Казани стала дебютной для "железнодорожников" при новом главном тренере Маркусе Гисдоле. Делать далеко идущих выводов по одному поединку, разумеется, не стоит. Но нельзя не отметить, что гости проявили характер, отыгравшись за полчаса до финального свистка.

"Рубин" повел 2:0 благодаря голам Андерса Дрейера и Германа Онугхи. На 68-й минуте Федор Смолов сократил отставание до одного мяча, а уже в компенсированное время точный удар Рифата Жемалетдинова позволил "Локомотиву" вырвать ничью.

На данный момент "красно-зеленые" идут на четвертом месте в таблице РПЛ с 18-ю набранными очками, а "Рубин" расположился на восьмой строчке (15 очков).