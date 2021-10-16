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16.10.2021 19:09
Рубрика: Спорт

"Локомотив" ушел от поражения в матче с "Рубином", отыгравшись с 0:2

Текст: Артур Нанян
Московский "Локомотив" спасся от поражения в матче 11-го тура чемпионата России на выезде против "Рубина". Уступая 0:2, "красно-зеленые" вырвали ничью - 2:2.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Встреча в Казани стала дебютной для "железнодорожников" при новом главном тренере Маркусе Гисдоле. Делать далеко идущих выводов по одному поединку, разумеется, не стоит. Но нельзя не отметить, что гости проявили характер, отыгравшись за полчаса до финального свистка.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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"Рубин" повел 2:0 благодаря голам Андерса Дрейера и Германа Онугхи. На 68-й минуте Федор Смолов сократил отставание до одного мяча, а уже в компенсированное время точный удар Рифата Жемалетдинова позволил "Локомотиву" вырвать ничью.

На данный момент "красно-зеленые" идут на четвертом месте в таблице РПЛ с 18-ю набранными очками, а "Рубин" расположился на восьмой строчке (15 очков).

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