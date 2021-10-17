Джикия после потасовки в игре с "Динамо": Все ссоры остались на поле

На выходных состоялись матчи 11-го тура отечественной Премьер-лиги. Главным событием стало принципиальное дерби между "Спартаком" и "Динамо", в котором помимо четырех голов (2:2) и массы упущенных моментов была и массовая потасовка.

Такие гладиаторы нам не нужны

Все уже давно привыкли, что встречи этих команд никогда не бывают спокойными, без эксцессов. Но чтобы драка, да еще и с участием почти всех игроков и представителей тренерских штабов - такое случается редко. Что интересно - до того инцидента в концовке первого тайма игра в целом была не самой жесткой. Хотя еще в самом начале судье Сергею Карасеву пришлось успокаивать футболистов после небольшой стычки между Георгием Джикией и Клинтоном Н Жи, которую спровоцировал форвард "Динамо". Ну а самое интересное всех ждало прямо перед перерывом.

Началось все с грубого подката динамовца Арсена Захаряна под Максимилиано Кофрие. Нарушение правил было грубейшим и заслуживало как минимум желтой, а то и красной карточки. Странно, что Карасев сначала на обратил внимания на эпизод, но это длилось недолго: спартаковцы пошли разбираться. Первым к Захаряну подбежал Самуэль Жиго. За своего партнера подошел вступаться нападающий "бело-голубых" Вячеслав Грулев и пихнул Жиго. Здесь уже нервы не выдержали у капитана "Спартака" Георгия Джикии, который сам оттолкнул Грулева и пободался с ним. И пошло-поехало.

К драке подключились, как уже было сказано, и тренерские штабы команд. Рулевой "Динамо" Сандро Шварц кричал на Жиго, один из его помощников пытался прорваться к защитнику "красно-белых". В другой "горячей точке" сразу несколько игроков гостевой команды сдерживали Александра Соболева, который пытался выяснить отношения с Н Жи. Что очень печалит - так это участие в драке сборников, которые еще недавно вместе побеждали Словакию со Словенией: Джикия, Захарян, форвард молодежной сборной Грулев и Соболев, участвовавший на Евро-2020 в составе национальной команды.

По окончании встречи Джикия отметил: драка стала следствием эмоций, борьбы. Но хочется верить, что игроки сборной все же в будущем будут вести себя сдержаннее, с них ведь берут пример миллион мальчишек, мечтающих стать футболистами и когда-нибудь выйти на поле в футболке национальной команды.

Что очень печалит - так это участие в драке сборников, которые еще недавно вместе побеждали Словакию со Словенией

- Самое главное - мы все оставили на поле, все обиды, ссоры. Ничего серьезного ни с кем после дерби не было, - отметил Джикия в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Зенит" остался без пряников

Второе поражение подряд потерпел лидер чемпионата страны "Зенит": питерцы уступили на выезде тульскому "Арсеналу" (1:2), пропустив второй мяч на последней минуте.

Прямиком перед перерывом на игры сборных команда Сергея Семака проиграла на своем поле "Сочи" (1:2). Но если ту неудачу можно было списать на усталость после Лиги чемпионов, а также тот факт, что большую часть встречи "Зенит" провел в меньшинстве после удаления Сердара Азмуна, то сейчас никаких оправданий быть не может.

Форма "сине-бело-голубых" не может не тревожить фанатов клуба, ведь на этой неделе подопечным Семака предстоят сразу два сверхважных матча: против "Ювентуса" в Лиге чемпионов и в Премьер-лиге со "Спартаком". Неудачи в этих встречах могут больно ударить по амбициям зенитовцев, которые уже подпустили к себе в национальном первенстве "Сочи" и "Динамо", отстающие от лидера на два и три очка соответственно.

Статистика

"Арсенал" - "Зенит" - 2:1

Голы: Давиташвили, 53, Кангва, 90 - Дзюба, 88.

"Рубин" - "Локомотив" - 2:2

Голы: Дрейер, 36, Онугха, 66 - Смолов, 68, Жемалетдинов, 90+3.

"Сочи" - "Ростов" - 3:2

Голы: Юсупов, 10, Нобоа, 28 - пен., Касьерра, 33 - Баштуш, 53, Соу, 90+4.

"Спартак" - "Динамо" - 2:2

Голы: Джикия, 87, Жиго, 90+1 - Ордец, 19, Тюкавин, 60.

"Урал" - ЦСКА - 0:1

Гол: Эджуке, 52.

Проверка слуха

Международный олимпийский комитет (МОК) пополнил ряды сомневающихся в целесообразности проведения чемпионатов мира по футболу раз в два года. В МОК призвали к более вдумчивому и широкому обсуждению инициативы, продвигаемой Международной федерацией футбола (ФИФА). Но сам факт того, что в дискуссию вступила столь масштабная организация, недвусмысленно сигнализирует, насколько далеко все зашло.

Напомним, на данный момент чемпионат мира проходит раз в четыре года. Впервые официальное предложение проводить турнир в два раза чаще озвучили представители Саудовской Аравии на конгрессе ФИФА в мае. Тогда мало кто принял эту, казалось, экстравагантную идею всерьез, особенно в виду надвигающихся чемпионата Европы и Олимпийских игр в Токио. И зря. В ФИФА за инициативу ухватились, а главным ее идеологом стал экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер. Француз предлагает сократить количество окон для сборных до одного-двух, убрать турниры вроде новообразованной Лиги наций. Это расчистит место для чемпионатов мира. Венгер напирает на популяризацию футбола, но на самом деле в сердцевине инициативы финансовый вопрос. Львиную долю дохода за четырехлетний цикл ФИФА приносит именно чемпионат мира.

Доводы против - на поверхности. Как выразился главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, более частое проведение чемпионата мира сделает его "обыденным". Кроме того, оно разрушит устоявшийся футбольный календарь. Свои аргументы добавил МОК: инициатива ущемит интересы других видов спорта. Идею ФИФА уже раскритиковали многие топ-игроки, тренеры. Против высказались Южноамериканская футбольная конфедерация (КОНМЕБОЛ) и европейская (УЕФА), причем глава последней Александер Чеферин пригрозил бойкотом, если ФИФА все-таки узаконит свою инициативу. А это вполне возможно. Как рассказал "РГ" почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, "решение будет принимать конгресс. Против инициативы ФИФА выступают представители Европы и Южной Америки, но кроме них есть Африка, Азия, Океания, Северная Америка. Может так случиться, что нефутбольные страны эту идею поддержат. Возьмем, например, условные Фиджи. Им-то что. Континентальных соревнований у них нет, футболисты в клубах особо не играют, а определенную денежную сумму после каждого чемпионата мира они получать будут. Это усугубит конфликт между ФИФА и УЕФА. К чему он приведет? УЕФА, например, просто откажется отпускать европейские страны на чемпионат мира и все. Но я надеюсь, что здравый смысл все-таки победит".

Ближайший конгресс ФИФА намечен на декабрь. Сообщается, что на этой неделе Совет организации решит, будет ли этот конгресс просто "саммитом" без далеко идущих последствий или конгрессом с повесткой о реформах. Есть все основания предполагать, что предпочтение отдадут второму варианту.

Подготовил Илья Соболев