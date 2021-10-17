Хромых обыграла чемпионку мира Щербакову на турнире в Будапеште

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова стала только второй на турнире Budapest Trophy, уступив Майе Хромых, которая также тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Щербакова лидировала после короткой программы, но в произвольной не смогла сохранить преимущество из-за падения с четверного флипа. Этот квад не получился у нашей одиночницы и на прогоне перед сегодняшним стартом.

Зато Майя Хромых выполнила оба заявленных четверных прыжка. Фигуристка сделала сольный четверной тулуп с ошибкой на приземлении или степ-аутом, а затем чисто исполнила каскад "четверной тулуп - тройной тулуп". Майя набрала за произвольную программу 152,09 балла против 147,97 у Ани.

По сумме двух прокатов Хромых получила 224,91 балла, обойдя Щербакову (222,73) и еще одну соотечественницу Софью Самодурову (190,91).