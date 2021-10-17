Исмаилов заявил, что потерял сознание во время боя с Минеевым

Российский боец ММА Магомед Исмаилов назвал причины поражения от Владимира Минеева на турнире AMC Fight Nights в Сочи, который состоялся в ночь на воскресенье.

Исмаилов прокомментировал бой на видеозаписи, которую выложил на своей странице в Instagram. Он признался, что потерял сознание во время поединка с Минеевым из-за нехватки кислорода. Исмаилов также выразил уважение оппоненту, который помог ему подняться после нокаута. В своем обращении Исмаилов подчеркнул, что Минеев заинтересован в третьей схватке, но информация по данному вопросу появится позже.

Благодаря победе Минеев удержал пояс чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе.