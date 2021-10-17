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17.10.2021 20:00
Рубрика: Спорт

Минеев и Исмаилов прокомментировали итоги своего боя

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8588)
Долгожданный реванш между двумя яркими представителями российского ММА завершился победой Владимира Минеева, который отправил Магомеда Исмаилова в технический нокаут в третьем раунде и защитил титул чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе (до 83,9 кг).
Владимир Минеев совершил невероятный камбек в бою с Магомедом Исмаиловым. Соперник слишком быстро выдохся. Фото: Gettyimages Владимир Минеев совершил невероятный камбек в бою с Магомедом Исмаиловым. Соперник слишком быстро выдохся. Фото: Gettyimages
Владимир Минеев совершил невероятный камбек в бою с Магомедом Исмаиловым. Соперник слишком быстро выдохся. Фото: Gettyimages

Ни для кого не секрет, что эти ребята любят подраться и вне ринга. Их встречи на различных мероприятиях то и дело приводят к потасовкам и беспорядкам. Но и на турнире в Сочи они устроили достойное зрелище, хотя все пять раундов и не бились.
Исмаилов заявил, что потерял сознание во время боя с Минеевым

Этот бой прошел по похожему сценарию, что и первый поединок в 2018 году. Тогда Исмаилов сразу пошел в атаку и доминировал в первых двух раундах, но силы быстро его покинули. Так что Минеев, даже несмотря на травму руки, смог переломить ход встречи и свести все к ничьей. Три года спустя начало тоже было за Магомедом, который прилично отделал соперника. Тот выходил на третий раунд с гематомами на лице и заплывшим глазом, но кулаки держал наготове. А вот Исмаилов снова выдохся. Минеев не упустил свой шанс для очередного камбека. Если в 2018-м Магомед сумел продержаться до конца, до сейчас еле держался на ногах. Причем не от какого-то разрушительного пропущенного удара (хотя Минеев именно классный ударник), а от накатившей усталости. Исмаилов сполз по клетке и упал на канвас. Рефери остановил бой. А Магомед еще долго не мог прийти в себя. В чувства его приводили врачи, вбежавшие на ринг с кислородной маской.

Владимир Минеев не сохранил лицо - оно все было в гематомах, но титул чемпиона защитил

- Я был хорошо готов, и он отлично проявил себя. Я не уважаю его как человека, но он очень крутой спортсмен, просто бомба, - сказал Исмаилов, немного очухавшись. - Я не умею проигрывать. Когда играю в приставку, то джойстик ломаю. Но что есть, то есть.

На этот раз обошлось без скандалов и перебранок. Однако, похоже, история их противостояния еще не закончилась. Магомед признался, что обида на Владимира не прошла. Когда противник обозвал его трусом еще при раскрутке первого поединка, это стало личным. Минеев, пошутив над своим разбитым лицом, сказал, что не против все повторить еще раз.

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