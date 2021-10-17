На матче чемпионата Нидерландов обрушилась трибуна с фанатами

Фото: vitesse.nl
Трибуна с болельщики "Витесса" (Арнем) обрушилась после гостевого поединка девятого тура первенства Нидерландов против НЕКа. Видео инцидента попало в интернет.
Футболисты выездной команды, одержавшие победу с минимальным счетом (1:0), пошли праздновать успех к трибуне со своими фанатами. Те начали прыгать, конструкция не выдержала, произошло обрушение.
В результате случившегося никто не пострадал. После обрушения болельщики "Витесса" продолжили праздновать успех.
A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.— ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021
Thankfully there were no reported injuries 🙏 pic.twitter.com/kYXJh2UBsP