На матче чемпионата Нидерландов обрушилась трибуна с фанатами

Трибуна с болельщики "Витесса" (Арнем) обрушилась после гостевого поединка девятого тура первенства Нидерландов против НЕКа. Видео инцидента попало в интернет.

Футболисты выездной команды, одержавшие победу с минимальным счетом (1:0), пошли праздновать успех к трибуне со своими фанатами. Те начали прыгать, конструкция не выдержала, произошло обрушение.

В результате случившегося никто не пострадал. После обрушения болельщики "Витесса" продолжили праздновать успех.