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17.10.2021 18:18
Рубрика: Спорт

Президент "Урала" назвал беспределом судейство в игре с ЦСКА

Текст: Артур Нанян
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Президент "Урала" Григорий Иванов раскритиковал работу арбитров матча 11-го тура чемпионата России дома против ЦСКА (0:1).

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Гол Эджуке принес ЦСКА победу над "Уралом" в 11-м туре РПЛ

Клуб из Екатеринбурга остался недоволен решением судей, которые не назначили пенальти в ворота армейцев в начале встречи после игры рукой в своей штрафной полузащитника "красно-синих" Бахтиера Зайнутдинова.

"Это и есть беспредел. Такие ошибки, когда есть VAR - куда это годится? Хачатурянц много делает для того, чтобы судейство стало лучше, но у него сейчас просто нет рефери: много молодых, многих он выгнал. Судить некому, поэтому некоторые ошибки мы готовы терпеть, но не такие, как сегодня", - приводит слова Иванова championat.com.

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