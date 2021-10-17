Президент "Урала" назвал беспределом судейство в игре с ЦСКА

Президент "Урала" Григорий Иванов раскритиковал работу арбитров матча 11-го тура чемпионата России дома против ЦСКА (0:1).

Клуб из Екатеринбурга остался недоволен решением судей, которые не назначили пенальти в ворота армейцев в начале встречи после игры рукой в своей штрафной полузащитника "красно-синих" Бахтиера Зайнутдинова.

"Это и есть беспредел. Такие ошибки, когда есть VAR - куда это годится? Хачатурянц много делает для того, чтобы судейство стало лучше, но у него сейчас просто нет рефери: много молодых, многих он выгнал. Судить некому, поэтому некоторые ошибки мы готовы терпеть, но не такие, как сегодня", - приводит слова Иванова championat.com.