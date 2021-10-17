Российская команда впервые выиграла ЧМ по Dota 2

Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла чемпионат мира The International 10 по компьютерной игре Dota 2. В гранд-финале Team Spirit сошлась с китайской PSG LGD (счет 3:2). Итоговый выигрыш российской команды составил 18,2 млн долларов, китайской - 5,2 млн.

Ежегодный чемпионат по Dota 2 проходит с 2011 года, и за это время команды из России ни разу не играли в гранд-финале, пишет РИА Новости. В этом году призовой фонд составил рекордные 40 млн долларов. Турнир проходил без зрителей на Национальном стадионе в Бухаресте.

В команду Team Spirit входят трое россиян - Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, двое украинцев - Илья yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков и тренер Айрат Silent Газиев.

В турнире участвовала еще одна российская команда Virtus Pro, которую также обыграла Team Spirit. По итогам соревнования эта команда заняла шестую строчку с выигрышем в размере 1,4 млн долларов.