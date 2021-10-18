Алексей Жамнов рассказал, кто ему будет помогать на Олимпиаде в Пекине

Алексей Жамнов провел первую пресс-конференцию после назначения главным тренером сборной России по хоккею. На ней он рассказал, кто войдет в его тренерский штаб, и поделился планами подготовки к Олимпийским играм-2022 в Пекине.

На победной для нас Олимпиаде в Пхенчхане Алексей Жамнов входил в тренерский штаб Олега Знарка. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Как утверждали на важнейшем посту Жамнова - отдельная история. Сначала президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал новым рулевым Олега Знарка. Однако его кандидатура, судя по всему, устроила далеко не всех. В итоге за несколько дней все переигралось в пользу Алексея Жамнова. Сам Алексей Юрьевич от всей этой шумихи предпочел дистанцироваться: "Честно, прессу не читаю, иначе сошел бы с ума".

Впрочем, если вы думаете, что с назначением Жамнова интрига себя исчерпала, то глубоко заблуждаетесь. Ведь до последнего не было ясности, кто войдет в руководящий состав национальной команды. Все точки расставил сам Жамнов на персональной пресс-конференции.

Итак, помогать главному тренеру на Олимпийских играх в Пекине будут рулевые московских ЦСКА и "Динамо" Сергей Федоров и Алексей Кудашов, тренер вратарей в заокеанском "Сан-Хосе" Евгений Набоков, Сергей Гончар. Кроме того, генеральным менеджером сборной станет Илья Ковальчук.

Если говорить о тренерском штабе, больше всего вопросов вызвало включение Сергея Федорова. Человек проводит первый сезон в качестве главного тренера, и пока у его ЦСКА дела идут не очень гладко. Поражения от команд уровня "Куньлуня" и хабаровского "Амура" тому подтверждение.

- У Федорова большой опыт. Он играл на Олимпиаде, знает кухню НХЛ, КХЛ. Еще раз повторюсь, я общался с каждым из кандидатов, у нас с ними одно видение. Вот вы говорите, что команда проиграла "Куньлуню", "Амуру". Это спорт, главное сделать правильные выводы. Что теперь, не приглашать человека работать в сборную? Это мой выбор, поэтому за каждого человека в тренерском штабе спрашивайте с меня, - вступился за Федорова Жамнов.

Что касается Ковальчука, то Илье, похоже, отведена роль связующего звена между игроками и тренерским штабом.

- У него большой авторитет среди игроков, - объяснил Алексей Юрьевич. - Я это видел не только на льду, но и вне. Многие игроки с ним советовались. К нему с уважением относятся журналисты. Ковальчук будет больше контактировать с игроками, а я буду концентрироваться на тренировочном процессе.

А что со Знарком? По словам Жамнова, он тоже будет помогать сборной, но только в качестве консультанта. Шел разговор, что аналогичную роль получит и предшественник нынешнего наставника сборной Валерий Брагин, но тут Жамнов с ответом затруднился: "Лучше спросить у ФХР".

Вообще в структуре и распределении ролей в нашей сборной действительно немудрено запутаться. Ведь тренерским штабом дело не ограничивается. Оказывается, у главного тренера будут еще два советника: это легенда отечественного хоккея Валерий Каменский, ныне занимающий пост вице-президента Континентальной хоккейной лиги, и президент ЦСКА Игорь Есмантович.

На прошлой Олимпиаде в сборной еще была должность главы штаба, которую занимал вице-президент ФХР Роман Ротенберг. В преддверии Пекина этот пост упразднили, но на Игры Ротенберг все равно поедет - заниматься организационными вопросами.

Главное, чтобы сам Жамнов не запутался и четко понимал, кто за что отвечает в его команде. Первая возможность у тренерского штаба "сыграться на лавке" будет на российском этапе Евротура, Кубке Первого канала. Заодно тренеры посмотрят кандидатов в сборную из Континентальной хоккейной лиги, игроками которой будет укомплектована сборная на турнир.

В штаб Алексея Жамнова вошли Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков. Генменеджером будет Илья Ковальчук

Ну а в ближайших планах Алексея Жамнова - отправиться в Северную Америку, чтобы лично встретиться и побеседовать с кандидатами в олимпийскую команду. Перед Пекином времени на раскачку уже не будет.

- Хоккеисты сыграют матч в НХЛ и вылетят в Пекин, - подчеркнул Жамнов. - У нас будет максимум две тренировки, и все. Поэтому в конце октября полечу в Северную Америку. Со многими я уже созвонился, но говорить по телефону - это одно, а хочется поговорить с ними вживую, показать им схемы, чтобы ребята понимали и были готовы к тому, что от них будет требоваться на Олимпиаде. Важно, чтобы были команда единомышленников и хороший микроклимат. Я сам играл в НХЛ и прекрасно понимаю, что играть в клубе и в сборной - это разная ответственность. Важно убрать свое я и работать на команду. Игроки должны вникнуть, какая ответственность ляжет на их плечи.

На карту поставлено многое, в том числе судьба в сборной самого Жамнова. Контракт с ним рассчитан до конца Олимпиады, но с возможностью пролонгации. Все будет зависеть от результата.