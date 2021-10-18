Мадридский "Атлетико" примет в Лиге чемпионов "Ливерпуль"

Во вторник, 19 откября, в Европе состоится целый ряд матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча с самой звучной афишей пройдет в Мадриде, где "Атлетико" примет "Ливерпуль".

Английская команда выдала отличный старт сезона: в 11 встречах подопечные Юргена Клоппа одержали восемь побед и трижды сыграли вничью. Надо полагать, "красные" вышли из небольшого кризиса, в который они угодили по ходу прошлой кампании. Тогда, напомним, "Ливерпуль" не завоевал ни одного трофея и едва не остался без Лиги чемпионов.

Вновь солирует Мохаммед Салах. Египтянин забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи в десяти играх нынешнего сезона. Салах быстрее всех в истории своего клуба отличился 100 раз в поединках Премьер-лиги и установил еще несколько рекордов. Уже звучат мнения, что именно форварду "Ливерпуля" стоит отдать "Золотой мяч", а известный в прошлом бомбардир сборной Англии Гари Линекер считает, что "Салах превратился в Месси".

- Мохаммед играет, как Месси. Мне многое нравится в Салахе и одна вещь в частности - как бы ни складывалась ситуация на поле, он всегда улыбается. Замечательный футболист и яркая личность, - отметил Линекер.

В восторге от действий Салаха не только эксперты, но и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. "Показатели Мо абсолютно безумны. Он частенько доступен как фланговый игрок, потому что держит свое тело в отличной форме, что, конечно, также необходимо. Мохаммед - определенно один из лучших футболистов мира прямо сейчас, без всяких "если" и "но", - заявил Клопп.

В отличие от своего сегодняшнего соперника, "Атлетико" не так хорош на старте сезона, но тем не менее идет в группе лидеров Примеры и неплохо стартовал в Лиге чемпионов. Если брать главный еврокубковый турнир, то в предыдущем туре "матрасники" выдали с "Миланом" один из самых напряженных матчей этой осени.

Итальянцы вели 1:0 до 84-й минуты, но умудрились не просто потерять очки, а остаться ни с чем. Все решили голы Антуана Гризманна и Луиса Суареса. Причем уругваец забил на седьмой компенсированной минуте с пенальти, впервые за шесть лет отличившись в гостевой встрече Лиги чемпионов.

- Во втором тайме матча в Милане мы всеми возможными способами пытались добавить скорости в нашу игру, выпустили быстрых ребят. Я верю в своих футболистов. Такие победы, как над "Миланом", добавляют команде уверенности, - сказал главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

Что интересно: "Атлетико" является одним из самых неудобных соперников для "Ливерпуля". Последние два раза пути этих клубов пересекались в плей-офф еврокубков - в Лиге Европы в 2010 году и Лиге чемпионов в прошлом году. Оба раза дальше проходили испанцы, причем во второй раз решающую победу "матрасники" одержали на "Энфилде", выиграв 3:2 с двумя решающими голами в дополнительное время.

В параллельном матче группы "В" в Португалии "Порту" примет "Милан". У итальянцев, если они хотят выйти в плей-офф, нет права на ошибку. В стартовых двух матчах команда Стефано Пиоли потерпела два обидных поражения, и теперь ей необходимо начать побеждать. Ну а "драконы" после ничьей в Мадриде (0:0) крупно проиграли на своем поле "Ливерпулю" (1:5).

Интересные матчи предстоят в группе "D", в которой после двух туров лидером сенсационно стал "Шериф". Молдавский клуб стал главным открытием старта еврокубкового сезона, обыграв сначала донецкий "Шахтер" (2:0) на своем поле, а затем каким-то фантастическим образом одолев на знаменитом "Сантьяго Бернабеу" сам "Реал" (2:1). Сегодня "Шериф" отправится в гости к "Интеру", набравшему на данный момент лишь одно очко.

Где будем смотреть

19 октября, вторник, "Матч ТВ"

19.55. "Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Сити" (Англия). Прямая трансляция.

21.45. "Интер" (Италия) - "Шериф" (Молдавия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

19.55. "Бешикташ" (Турция) - "Спортинг" (Португалия). Прямая трансляция.

21.45. "Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

21.45. "Шахтер" (Украина) - "Реал" (Испания). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

21.45. "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Лейпциг" (Германия). Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

21.45. "Порту" (Португалия) - "Милан" (Италия). Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

21.45. "Аякс" (Нидерланды) - "Боруссия" Дортмунд (Германия). Прямая трансляция.