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18.10.2021 01:46
Рубрика: Спорт

"МЮ" с Роналду уступил "Лестеру", трижды пропустив в концовке

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 237(8588)
Один из флагманов британского футбола "Манчестер Юнайтед" угодил в кризис: в последних пяти матчах команда выиграла лишь раз, а на выходных уступила в восьмом туре Премьер-лиги "Лестеру" со счетом 2:4.

В этой встрече прервалась рекордная серия "красных дьяволов" без поражений в гостях в национальном чемпионате. У команды Уле Гуннара Сульшера были все шансы как минимум на ничью: на 82-й минуте "МЮ" сравнял счет, но пропустил в концовке два мяча и потерпел очередную неудачу.

Фото: Kurt SCHORRER / FIFA / AFP
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Несмотря на очевидный кризис, руководство "Юнайтед" не собирается увольнять Сульшера. Хотя ряд СМИ считает, что отставка норвежца - лишь дело времени, учитывая столь слабые результаты при таких огромных затратах на усиление состава.

- Нам всем нужно работать лучше, встряхнуться, посмотреть на себя в зеркало и сделать кое-какие выводы. Другого выхода я не вижу, - отметил Сульшер.

Что удивительно - сдал даже Криштиану Роналду. В последних трех встречах чемпионата он не отметился ни одним результативным действием. А ведь впереди "МЮ" в АПЛ ждут матчи с "Ливерпулем", "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити". К этим противостояниям "Юнайтед" подходит будучи пятым в турнирной таблице.

Что касается "Лестера", то напомним, что "лисы" - следующие соперники московского "Спартака" по Лиге Европы. Матч между этими командами состоится в среду на стадионе в Тушине. После двух туров лидером группы "С", к удивлению, является польская "Легия", набравшая максимальные шесть очков. Далее идут "красно-белые" (три очка) и "Наполи" с "Лестером" (по одному баллу).

- С "МЮ" мы выдали великолепный футбол. На неделе я поговорил с ребятами и сказал им, что нам пора вернуться к прежним кондициям. Впереди еврокубки - что тоже очень важно для нас. Мы готовы, - подчеркнул главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс.

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