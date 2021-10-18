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18.10.2021 11:00
Рубрика: Спорт

Мостовой: Был вариант перейти в "Локомотив", но остался в "Зените"

Текст: Артур Нанян
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой рассказал в интервью "РГ", что летом у него был вариант с переходом в московский "Локомотив", но игрок остался в Санкт-Петербурге.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Вы не так часто появляетесь на поле, как в прошлом году. Будете ждать шанса или смените обстановку?

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Андрей Мостовой: Тяжеля ситуация сложилась, у меня такое впервые в жизни. Мы поговорили с Сергеем Богдановичем, обменялись мнениями и решили оставить все как есть. Моя цель - играть и вернуться в сборную. Ближе к зиме будем думать, что делать.

Не исключаете вариант с уходом в другую команду?

Андрей Мостовой: Я очень хочу играть, у меня есть амбиции, так что все может быть.

Летом были разговоры про "Локомотив". Это правда?

Андрей Мостовой: Да, такой вариант был. Он появился недели за две до закрытия трансферного окна. Не скрываю, в тот момент я мог перейти в "Локомотив". Мы поговорили с Сергеем Богдановичем, и он сказал, что хочет, чтобы я остался. У "Зенита" же много матчей - чемпионат, Лига чемпионов, Кубок. Но пока игровой практики мало. Как будет дальше - посмотрим. И я понимаю, что должен работать и делать свое дело.

Полностью интервью с Андреем Мостовым читайте в ближайшее время в "РГ"

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