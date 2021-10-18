Путин поздравил киберспортсменов с победой на ЧМ по Dota-2

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму команде клуба Team Spirit, одержавшей победу на чемпионате мира по Dota-2.

Россияне опередили китайскую команду со счетом 3-2 по картам и заработали около 18,2 миллиона долларов в чемпионате The International-2021. Глава государства назвал победу заслуженной. "Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания, - отметил он, добавив: - Молодцы!".

Российский лидер оценил "яркие лидерские качества и сплоченность" членов команды, а также то, что в решающем поединке они смогли сконцентрироваться и перехватить инициативу у сильных соперников.

Российские киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины, заключил Путин.