В Великом Новгороде скончалась чемпионка мира по гребле Нина Грузинцева

В Великом Новгороде в возрасте 87 лет скончалась заслуженный мастер спорта СССР по гребле на байдарках, чемпионка мира Нина Грузинцева. Об этом сообщила Всероссийская федерация по гребле на байдарках и каноэ.

Нина Грузинцева после седьмого класса работала на лесопильном заводе, греблей начала заниматься в 15 лет. В 21 год стала чемпионкой СССР на полукилометровой дистанции, в 23 - выиграла чемпионат Европы, в 24 - чемпионат мира.

Еще несколько раз Нина Грузинцева выигрывала чемпионаты Европы и СССР, также спортсменка участвовала в Олимпийских играх.

С конца 60-х спортсменка занялась тренерской работой. За более чем 40 лет преподавания Нина Грузинцева вырастила целую плеяду новгородских спортсменов.