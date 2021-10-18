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18.10.2021 22:24
Рубрика: В мире

В Греции зажгли огонь пекинских Игр 2022 года

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(8589)
Огонь зимних Игр 2022 года, которые состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля, зажгли в греческой Древней Олимпии.

В связи с антиковидными мерами безопасности торжественная церемония прошла без присутствия зрителей. Кроме того, была сокращена эстафета олимпийского огня - в ней приняли участие всего три факелоносца.

Фото: Медиакорпорация Китая
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Несмотря на пандемию, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заверил, что соревнования пройдут на высшем уровне. Он поблагодарил организационный комитет "Пекин-2022" за отличную работу.

- Мы можем быть уверены, что наши китайские партнеры и друзья проведут выдающиеся зимние Олимпийские игры, - заявил глава МОК. - Пекин впишется в историю как первый город, который когда-либо принимал как летнюю, так и зимнюю Олимпиаду.

В понедельник огонь доставили в Афины, а во вторник на стадионе Панатинаикос он будет передан китайской делегации.

В мире Европа Греция Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Пекине