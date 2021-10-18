В Греции зажгли огонь пекинских Игр 2022 года

Огонь зимних Игр 2022 года, которые состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля, зажгли в греческой Древней Олимпии.

В связи с антиковидными мерами безопасности торжественная церемония прошла без присутствия зрителей. Кроме того, была сокращена эстафета олимпийского огня - в ней приняли участие всего три факелоносца.

Несмотря на пандемию, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заверил, что соревнования пройдут на высшем уровне. Он поблагодарил организационный комитет "Пекин-2022" за отличную работу.

- Мы можем быть уверены, что наши китайские партнеры и друзья проведут выдающиеся зимние Олимпийские игры, - заявил глава МОК. - Пекин впишется в историю как первый город, который когда-либо принимал как летнюю, так и зимнюю Олимпиаду.

В понедельник огонь доставили в Афины, а во вторник на стадионе Панатинаикос он будет передан китайской делегации.