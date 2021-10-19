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19.10.2021 16:53
Рубрика: Спорт

Экс-футболист "Локомотива" Тарасов приостановил карьеру

Текст: Артур Нанян
Дмитрий Тарасов с супругой Анастасией Костенко Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Дмитрий Тарасов с супругой Анастасией Костенко Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Дмитрий Тарасов с супругой Анастасией Костенко Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов, выступающий за команду ФНЛ "Велес", принял решение приостановить профессиональную карьеру.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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В заявлении, опубликованном в Instagram подмосковского клуба, сообщается, что у Дмитрия в ближайшее время ожидается пополнение в семье и что он решил больше времени уделять родным и близким.

К "Велесу" Тарасов присоединился в июле этого года. С тех пор он провел девять встреч за новую команду и забил один мяч.

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