Экс-футболист "Локомотива" Тарасов приостановил карьеру

Бывший полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов, выступающий за команду ФНЛ "Велес", принял решение приостановить профессиональную карьеру.

В заявлении, опубликованном в Instagram подмосковского клуба, сообщается, что у Дмитрия в ближайшее время ожидается пополнение в семье и что он решил больше времени уделять родным и близким.

К "Велесу" Тарасов присоединился в июле этого года. С тех пор он провел девять встреч за новую команду и забил один мяч.