Названы лучшие игроки 11-го тура чемпионата российской Премьер-лиги

Авторитетный портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 11-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ).

Ярче всех, по мнению экспертов, себя проявил полузащитник "Зенита" Малком: полузащитник сборной Бразилии получил оценку 9,1. В проигранном матче с тульским "Арсеналом" (1:2) хавбек провел на поле все 90 минут и отметился голевой передачей на форварда Артема Дзюбу в концовке поединка.

Полностью символическая команда выглядит следующим образом: Антон Коченков ("Арсенал"), Марио Фернандес (ЦСКА), Иван Ордец ("Динамо"), Максим Карпов ("Химки"), Тонни Вильена ("Краснодар"), Малком ("Зенит"), Кингc Кангва ("Арсенал"), Оливер Абильдгор ("Рубин"), Чидера Эджуке (ЦСКА), Владислав Сарвели ("Крылья Советов"), Матео Кассьерра ("Сочи").