Несмотря на усталость, Рублев приехал защищать титул в Москве

Действующий чемпион "ВТБ Кубка Кремля", шестая ракетка мира Андрей Рублев уже сегодня стартует в Москве в парном разряде. А на четверг назначен одиночный матч второго круга. Причем соперником Андрея может стать его оппонент по финалу 2019 года - француз Адриан Маннарино.

Андрей Рублев постарается выложиться по максимуму. Не только ради победы, но и чтобы к себе не было претензий. Фото: EPA

О том, тяжело ли защищать титул и целый год играть на уровне топ-10, Андрей Рублев рассказал журналистам, среди которых был и корреспондент "РГ".

Андрей, концовка года, накопилась усталость. Даниил Медведев снялся. У вас не было таких мыслей?

Андрей Рублев: Нет. Это все-таки домашний турнир. Тем более он не проходил в прошлом году из-за коронавирусных ограничений. Так что хотелось сыграть. Да, сейчас физически сложно. Я только что прилетел из Индиан-Уэллса. Ощущается разница часовых поясов. Но это часть нашего спорта. Кроме того, я же получаю удовольствие от тенниса. Так что график я никак не меняю. Выступлю в Москве, в Питере, Париже и на Итоговом чемпионате ATP в Турине.

Вы здесь в статусе действующего чемпиона и первой ракетки турнира. Это накладывает дополнительную ответственность? Чувствуете давление?

Андрей Рублев: Честно говоря, давление ощущается часто. Поэтому уже получается более спокойно ко всему относиться. Буду стараться выкладываться по максимуму, чтобы потом к самому себе не возникало вопросов. Даже если что-то не получится, то к себе - без претензий. Хочется добиться такого состояния. Что касается статуса первой ракетки, то чувства немного смешанные. С одной стороны, это результат моего рейтинга. В этом году я везде посеян высоко. С другой, я ходил на московский турнир с детства, смотрел на всех легенд тенниса. Так что странно сейчас самому быть здесь лидером.

Насколько сложно быть игроком топ-10 и весь год играть на уровне?

Андрей Рублев: Я не так давно в десятке лучших. Это мой первый год. Давление есть, но это нормально. Ты не можешь показывать свою лучшую игру на протяжении нескольких турниров и 11 месяцев подряд. Это очень трудно. На это способны только топовые игроки, у которых есть опыт. Как, например, у Медведева. Иногда я показываю очень хорошие результаты, далеко прохожу по сетке, а иногда вылетаю рано, как в третьем круге в одиночке в Индиан-Уэллсе. Но тот факт, что я смог удержаться в десятке в течение года, что я квалифицировался на Итоговый чемпионат, очень важен для меня. Я доволен собой. Хотя мне есть в чем прибавлять, есть что улучшать.

Над чем больше нужно работать - над физикой или психологией?

Андрей Рублев: Над ментальной составляющей. На мой взгляд, в этом плане я уступаю топовым игрокам, которые лучше справляются с какими-то ситуациями. А физически еще с командного Кубка Лэйвера я чувствую себя очень хорошо, появилась уверенность в себе. Пусть не очень удачно выступил в Индиан-Уэллсе. Но у меня еще будет возможность проявить себя.