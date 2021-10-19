Футболисты столичных "Спартака" и "Динамо" устроили массовую драку в дерби на прошлых выходных. Игра в целом получилась огненной: помимо потасовки она запомнилась еще и невероятной концовкой, когда "красно-белые" забили два мяча и ушли от поражения (2:2).

По итогам потасовки в дерби судья показал четыре желтые карточки, решив обойтись без удалений. Фото: Михаил Синицын/РГ

- Это все эмоции. Если бы это не случилось на 45-й минуте, могло случиться позднее. Самое главное - мы все оставили на поле. Никаких обид и ссор не было, так что все хорошо. Ничего серьезного после игры не было, - сказал капитан "Спартака" Георгий Джикия.

Эмоции порой бьют через край не только в дерби, но и в матчах между командами, соперничество которых принципиальным ну уж никак не назовешь. "РГ" решила вспомнить самые запоминающиеся драки в играх с участием отечественных команд.

"Сатурн" - ЦСКА, 2004 год

Матч в Подмосковье с самого начала был грубым: еще до перерыва судья Александр Гончар показал четыре желтые карточки (по две футболистам из каждой команды). А во второй половине игроки стали откровенно грубить.

Драка началась буквально за несколько секунд до конца встречи: на второй компенсированной минуте при счете 1:0 в пользу гостей. Игроки ЦСКА Юрий Жирков и нынешний главный тренер "Зенита" Сергей Семак вдвоем отобрали мяч у Адриана Бастии, после чего аргентинец срубил Семака в грубом подкате двумя ногами сзади. Жирков вступился за партнера и уже после свистка ударил Бастию. Гончар сразу же отвел Юрия в сторону, но футболистов уже было не остановить.

К месту нарушения правил сбежались почти все игроки обеих команд плюс фанаты. Защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас начал толкаться с кем-то из соперников, в свою очередь на него налетели сразу трое: Джамбулад Базаев, Антонио Жедер и Жеан. Спасать Шембераса прибежал Василий Березуцкий, после чего и началось месиво.

Под конец потасовки на газоне оказались даже фанаты.

Один из них со спины ударил Жедера, на что партнер бразильца Барихо, в свою очередь, повалил болельщика на поле и принялся добивать его ногами.

Поклонника ЦСКА спас Игорь Акинфеев. После этого все, наконец, успокоились. Красные карточки получили Жирков, Василий Березуцкий, Бастия и Базаев.

Что удивительно - КДК РФС никаких жестких санкций в адрес зачинщиков "побоища" в Раменском не применил. По итогам заседания организации пятиматчевые дисквалификации схлопотали те четверо игроков, которые заработали удаления.

Активное участие в драке в дерби принимали игроки сборной

Ну и плюс "Сатурн" с ЦСКА были оштрафованы на 500 тысяч рублей за "неспортивное поведение и хулиганские действия". Стадион в Подмосковье дисквалифицировали на две встречи, а Гончара отстранили от работы на три месяца.

"Зенит" - "Динамо", 2014 год

Центральный матч предпоследнего, 29-го тура чемпионата России сезона 2013/14 между "Зенитом" и "Динамо" не был доигран из-за беспорядков на арене. Игру пришлось прервать за четыре минуты до финального свистка при счете 4:2 в пользу "бело-голубых".

Практически сразу после второго гола хозяев в исполнении Александра Кержакова несколько сотен фанатов питерского клуба выбежали к лицевой линии, а некоторые и вовсе прорвались на газон. В результате один из болельщиков ударил защитника "Динамо" Владимира Граната, у которого затем было диагностировано сотрясение мозга и подозрение на перелом челюсти.

Из-за случившегося "Зениту" было присуждено техническое поражение со счетом 0:3. Кроме того, за необеспечение безопасности "сине-бело-голубых" обязали провести следующие две домашние встречи без зрителей.

К слову, это был далеко не первый случай, когда зенитовцам не удавалось доигрывать матч из-за поведения своих болельщиков. В 2012 году фанаты питерцев сорвали поединок все с тем же "Динамо", но в Химках. В один из моментов с гостевого сектора во вратаря хозяев Антона Шунина была брошена петарда, взорвавшаяся прямо перед ним. Голкипер провел неделю в больнице и пропустил несколько игр. "Зениту" присудили "технарь" (0:3) плюс клуб был оштрафован и провел два матча при пустых трибунах.

"Локомотив" - "Урал", 2017 год

Нешуточные страсти кипели в концовке финального матча Кубка страны сезона 2016/17 в Сочи между "Локомотивом" и "Уралом". Как и в случае "Сатурна" и ЦСКА, все самое интересное в этой встрече случилось в концовке.

Уже в добавленное время при счете 2:0 в пользу "железнодорожников" возле штрафной. Мануэль Фернандеш ("Локомотив") и Артем Фидлер ("Урал") подрались, на поле выбежали игроки и персонал обеих команд, начался полный хаос. После матча Фидлер заявил, что Фернандеш что-то сказал про его мать.

Активнее всех руками махал форвард москвичей Ари: он ударил Фидлера, причем довольно сильно. После этого на газон выбежал даже президент "Урала" Григорий Иванов, да и главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не остался в стороне. В итоге судья показал четыре красные карточки - Ари с Джефферсоном Фарфаном у "красно-зеленых" и Фидлеру с Эдгаром Манучаряном в составе екатеринбуржцев.

Эмоциональнее всех после финала высказался форвард "Урала" Роман Павлюченко, который до переезда в Екатеринбург выступал как раз за "Локомотив". "Ари - полная мразота, так и напишите", - сказал Павлюченко.

В результате оба клуба-участника финала были оштрафованы на 100 тысяч рублей, Ари, Фидлер и Манучарян схлопотали шестиматчевые дисквалификации, а к Фарфану было принято решение не применять дополнительных санкций, поскольку он разнимал драку, а не участвовал в ней.

Заварушка между "Локо" и "Уралом" стоила клубам всего по 100 тысяч рублей. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

А как у них

На минувших выходных болельщики словацких команд "Спартак" (Трнава) и "Слован" (Братислава) организовали массовое побоище в матче 11-го тура национального первенства. Встреча проходила в воскресенье в Трнаве. Конфликт между фанатами начался в первом тайме при счете 0:0. Сначала болельщики скандировали оскорбительные кричалки и зажигали пиротехнику, затем многие из них выбежали на поле, где произошла массовая драка.

Матч был прерван и перенесен. Оба клуба занимают места на вершине турнирной таблицы чемпионата, набрав одинаковое количество очков (по 24). Встреча между ними должна была завершить первый круг первенства.