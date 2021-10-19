Российская гимнастка Мельникова вышла в финал личного многоборья на ЧМ

Олимпийская чемпионка в команде Ангелина Мельникова с первого места вышла в финал личного многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который стартовал в японском Китакюсю.

Мельникова по итогам квалификации набрала 57,065 балла. В финал многоборья с пятым результатом прошла и россиянка Владислава Уразова, на счету которой также командное "золото" Игр в Токио (53,065 балла). Кроме того, Ангелина выступит во всех четырех финалах на отдельных снарядах: опорный прыжок, брусья, бревно, вольные упражнения. Уразова выступит в финалах упражнений на брусьях и в вольных упражнениях. Еще одна наша гимнастка, Яна Ворона, пробилась в финал упражнений на бревне.

Напомним, что турнир в Японии пропустят лидеры мужской сборной России, абсолютные чемпионы мира разных лет Никита Нагорный и Артур Далалоян.