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19.10.2021 17:44
Рубрика: Спорт

Руководство футбольного клуба "Локомотив" рассказало о стратегии клуба

Текст: Сергей Сокольский
Руководство московского "Локомотива" провело совместную пресс-конференцию, на которой рассказало, какие задачи ставятся перед клубом. В общении с журналистам приняли участие председатель совета директоров "Локо" Александр Плутник, генеральный директор клуба Владимир Леонченко и руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник.

Стратегия клуба состоит из трех этапов: выстраивание базы и обновление команды (июнь 2021 - май 2022), улучшение уровня игры (июнь 2022 - май 2024) и обеспечение стабильного развития (июнь 2024 - май 2026). "Наша цель - стабильно высокие результаты и участие в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы". Для регулярного участия в еврокубках клуб должен достичь уровня европейских топ-клубов, то есть увеличить трансферную стоимость команды минимум в два раза. Это стратегическая цель, подчеркнул Плутник.

"Локо" ждет роста доходов от болельщиков, большей независимости от РЖД через привлечение коммерческих спонсоров, роста стоимости команды относительно бюджета.

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