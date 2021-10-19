Руководство футбольного клуба "Локомотив" рассказало о стратегии клуба

Руководство московского "Локомотива" провело совместную пресс-конференцию, на которой рассказало, какие задачи ставятся перед клубом. В общении с журналистам приняли участие председатель совета директоров "Локо" Александр Плутник, генеральный директор клуба Владимир Леонченко и руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник.

Стратегия клуба состоит из трех этапов: выстраивание базы и обновление команды (июнь 2021 - май 2022), улучшение уровня игры (июнь 2022 - май 2024) и обеспечение стабильного развития (июнь 2024 - май 2026). "Наша цель - стабильно высокие результаты и участие в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы". Для регулярного участия в еврокубках клуб должен достичь уровня европейских топ-клубов, то есть увеличить трансферную стоимость команды минимум в два раза. Это стратегическая цель, подчеркнул Плутник.

"Локо" ждет роста доходов от болельщиков, большей независимости от РЖД через привлечение коммерческих спонсоров, роста стоимости команды относительно бюджета.