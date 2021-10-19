Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопросы журналистов за сутки до матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов дома против "Ювентуса".

Сначала Семак поведал о ситуации с травмированными. По словам Сергея Богдановича, все футболисты питерской команды работают в общей группе за исключением опорного полузащитника Магомеда Оздоева.

"Нас ждет тяжелый поединок против команды, набравшей ход. Будем готовиться и постараемся сыграть как можно лучше, чтобы заработать очки. Как себя чувствуем после двух неудачных встреч? Все нормально. Главное - где мы окажемся в конце турнира", - отметил Семак.

Рассуждая о сопернике, Семак назвал "Ювентус" машиной по достижению результата и перечислил игроков туринского клуба, которым он симпатизирует.

"Команда внимательно действует в обороне, здорово контратакует. По существу, "Ювентус" - это машина по достижению нужного результата. В атакующей линии мне давно нравится Мората. Бонуччи и Кьеллини - характер и душа туринцев", - подытожил Семак.

Напомним, что после двух туров в группе "Н" с шестью набранными очками лидирует "Ювентус", далее идут "Челси" с "Зенитом" (по три очка), и "Мальме" (ноль).