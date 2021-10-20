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20.10.2021 22:46
Рубрика: Спорт

Больше десяти европейских сборных могут выйти из ФИФА

Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8592)
Более десяти европейских сборных готовы выйти из состава Международной федерации футбола (ФИФА) в знак протеста против реформ о сроках проведения чемпионата мира.
Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Напомним, ФИФА во главе с президентом организации Джанни Инфантино хочет проводить чемпионат мира не раз в четыре года, как сейчас, а раз в два года. Эта инициатива встретила непонимание со стороны УЕФА, многих тренеров и футболистов. Тем не менее сообщалось, что ФИФА уже уведомила все входящие в нее национальные ассоциации о неизбежности реформы.

По информации AP, более 12 европейских национальных ассоциаций уже предупредили УЕФА о намерении покинуть ФИФА, если реформа все же будет принята. Отмечается, что выход из ФИФА не отразится на членстве в УЕФА. То есть сборная и клубы отдельно взятой ассоциации смогут принимать участие в турнирах под эгидой УЕФА даже после выхода этой ассоциации из ФИФА.

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