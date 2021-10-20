Руководители "Локомотива" рассказали, как будет развиваться клуб

Руководители московского "Локомотива" дали большую совместную конференцию, на которой рассказали о планах на будущее. В общении с журналистами приняли участие председатель совета директоров клуба Александр Плутник, генеральный директор Владимир Леонченко, глава отдела по спорту и развитию Ральф Рангник и недавно назначенный главный тренер команды Маркус Гисдоль.

Эту пресс-конференцию ждали, потому что вопросов за последнее время к "Локомотиву" накопилось много. Кроме того, впервые после входа в "Локомотив" должен был публично выступить Ральф Рангник, которому приписывают ключевую роль в процессах, ныне происходящих в стане "железнодорожников".

Пресс-конференция началась с презентации пятилетней стратегии. С точки зрения результата перед "Локомотивом" ставятся цели побеждать в российской Премьер-лиге и Кубке страны, регулярное участие в плей-офф еврокубков. Параллельно ожидается увеличение бюджета до 120-150 млн евро, трехкратный рост доходов от независимых спонсоров и от болельщиков. Трансферный баланс должен стать положительным, а стоимость команды должна вырасти почти в три раза (до 250 млн евро).

Стратегия будет выполняться в несколько этапов. 1) Июнь-2021 - май-2022: обновление инфраструктуры, поиск кадров для развития спортивной системы, оптимизация расходов; 2) июнь-2022 - май-2024: развитие академии, молодежной команды, усиление состава, развитие бренда; 3) июнь-2024 - май-2026: обеспечение устойчивого развития.

Почему эту концепцию нельзя было претворять в жизнь вместе с прежним наставником команды Марко Николичем, никто не объяснил, хотя контракт с сербом был переподписан совсем недавно, в мае. Рангник, которому приписывают решающую роль в увольнении, заявил, что решение по отставке принимал не он. Равно как никто не взял на себя ответственность за неустойку Николичу, составившую, по неофициальным данным, порядка 3 млн евро.

Ральф Рангник: Из паровоза мы хотим сделать "Сапсан"

Зато было много громких и красивых заявлений. Один из основных посылов Рангника: нужно покупать молодых игроков и перепродавать через два-три года за большие деньги. Трудно заманить в России молодой талант, но нужно найти свой путь, как это в свое время сделали немецкие "Хоффенхайм" и "Лейпциг", австрийский "Зальцбург", где работал Рангник. В "Локомотиве" Ральфа особенно возмутило отсутствие скаутингового отдела. "Непонятно, почему Россия выступает хуже Греции, Португалии. Но если вы хотите войти в десятку или шестерку в Европе, то нужно мыслить стратегически и меняться. И для нас важна устойчивость. Чтобы в случае нашего ухода структура продолжала работать. Как это было в других наших проектах. Из паровоза мы хотим сделать "Сапсан".