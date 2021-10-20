Гризманн оформил дубль в игре с "Ливерпулем", но получил красную карточку

На неделе в Лиге чемпионов состоялись матчи третьего тура группового этапа. Ярких событий было достаточно, но некоторые матчи стоит выделить отдельно.

Антуан Гризманн - первый игрок, оформивший дубль и заработавший удаление в матче Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Прежде всего речь об игре в Мадриде, где "Атлетико" принимал "Ливерпуль" (2:3). Еще до перерыва команды забили по два мяча: гости повели 2:0, после чего вернувшийся в стан "матрасников" Антуан Гризманн оформил дубль. Кто тогда мог подумать, что именно Гризманн станет главным антигероем вечера в составе хозяев.

В самом начале второй половины Антуан зачем-то ударил высоко поднятой ногой по голове Роберто Фирмино. Судья Даниэль Зиберт сразу показал одному из лидеров "Атлетико" красную карточку, да и сам француз особо не спорил. К слову, Гризманн стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим два мяча и заработавшим удаление по ходу одной встречи. Показательный момент - красная Гризманну не вызвала никакой бурной реакции у футболистов обеих команд.

В этой связи вспоминается недавнее дерби между "Спартаком" и "Динамо", когда после более безобидного фола Арсена Захаряна на Максимилиано Кофрие началась массовая потасовка. В той ситуации арбитр Сергей Карасев показал четыре желтые карточки, хотя вполне мог действовать и жестче. Как бы то ни было, звезды "Атлетико" и "Ливерпуля" смогли совладать со своими эмоциями, а игроки "красно-белых" и динамовцы - нет.

Интересная деталь - "Ливерпуль" впервые одолел "Атлетико" в Лиге чемпионов. Рулевой мадридской команды Диего Симеоне был настолько расстроен, что после игры не пожал руку своему коллеге Юргену Клоппу. Впрочем, немец обиды не держит.

- Ситуация не самая приятная, я бы хотел пожать ему руку. Его реакция не совсем тактична, но в следующий раз при встрече мы обязательно поприветствуем друг друга, - признался Клопп. - Тут ничего такого нет. Естественно, Симеоне был зол, не на меня, а на результат. Добавить здесь нечего.

Во втором матче этой группы "Милан" уступил "Порту" (0:1), потерпев третье поражение подряд в Лиге чемпионов. Лидирует в квартете "В" набравший девять очков "Ливерпуль", далее идут "Атлетико" с "Порту" (по четыре очка) и итальянский клуб.

Кипели страсти в Париже, где "ПСЖ" добился волевой победы над "Лейпцигом" (3:2). Три очка парижанам принес дубль Лионеля Месси.

Не секрет, что руководители "ПСЖ" ставят перед командой только одну задачу: завоевать-таки Лигу чемпионов. Попыток было несколько, совсем недавно французы даже участвовали в финале, но уступили в нем "Баварии". Минувшим летом парижане усилились так, что многие эксперты считают именно их главными фаворитами турнира. Чего стоит только переход Лионеля Месси.

Оставшись в меньшинстве, мадридская команда пропустила третий мяч и потерпела поражение - 2:3

Старт карьеры Месси в новой обстановке получился не самым простым: аргентинец привыкал к партнерам, условиям, чемпионату. И, как кажется со стороны, наконец адаптировался к "ПСЖ". Но что интересно - пока что Лионель забивает только в Лиге чемпионов. В прошлом туре он забил эффектный гол в ворота "Манчестер Сити" (2:0), а теперь впервые оформил дубль в составе парижан.

Во втором матче группы "А" английский "Манчестер Сити" разгромил на выезде "Брюгге" - 5:1. "Горожане" идут на втором месте в таблице (шесть очков), лидирует здесь "ПСЖ" (семь), на третьей позиции расположился "Брюгге" (четыре), на четвертой - "Лейпциг"( ноль).

Тем временем

Международная федерация футбола (ФИФА) распространила по национальным ассоциациям документ, в котором сообщается о намерении проводить чемпионат мира каждые два года начиная с 2026 года. Об этом информирует Cadena SER. В письме ФИФА говорится о преимуществах нового календаря для сборных, согласно которым игроки будут проводить в национальных командах около 30 дней в год вместо 50. Есть предложение также сократить количество матчей в квалификации первенства планеты. Чуть ранее президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с заявлением, в котором объяснил, в чем заключаются основные плюсы этой идеи. По словам Инфантино, переход на 48 участников чемпионата мира, начиная с 2026 года, уже решенный вопрос, а проведение турнира раз в два года еще обсуждается.