Хоккеист Кучеров выбыл на срок до 10 недель

Стали известны подробности восстановления ведущего форварда клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" и сборной России Никиты Кучерова.

Напомним, игрок получил травму в третьем периоде недавнего матча против "Вашингтона" и не смог продолжить игру. Капитан "Тампы" Стивен Стэмкос сразу сказал, что "травма выглядит не очень хорошо", а главный тренер команды Джон Купер заявил, что Кучеров точно не вернется на лед со дня на день. По последним данным, на восстановление Никите потребуется от шести до десяти недель. Сообщалось даже, что форварду может потребоваться операция.

Напомним, предполагается, что игроки НХЛ примут участие в предстоящих Олимпийских играх в Пекине. Мужской турнир пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года.