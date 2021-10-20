Карацев рассказал про удачный тандем с Рублевым и победу над Новаком Джоковичем

Аслан Карацев ворвался в элиту мужского тенниса, когда произвел фурор на Australian Open-2021. Он стал первым в истории Открытой эры (с 1968 года) игроком, дошедшим до полуфинала на дебютном "Большом шлеме". Потом был титул на турнире ATP 500 и победа над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Аслан Карацев никогда не проходил в Москве дальше второго круга. Но ведь этот сезон для него особенный. Фото: GettyImages

Сегодня Аслан закрепился в топ-30, занимает 22-е место в мировом рейтинге, но хочет подняться выше и знает, в чем нужно прибавить. Об этом перед стартом на "ВТБ Кубке Кремля" он рассказал журналистам, среди которых был и корреспондент "РГ".

Аслан, как оцениваете этот сезон, который для вас начался с большого прорыва?

Аслан Карацев: В начале года была квалификация и основная сетка Австралии, где я пробился в полуфинал. Затем я завоевал первый титул ATP на турнире в Дубае. В Белграде мне тоже удалось показать отличный теннис. Я обыграл Новака Джоковича в полуфинале у него дома. Так что я, безусловно, могу быть доволен сезоном и своей игрой.

С лета у вас наблюдалось определенное снижение результатов. С чем это связано?

Аслан Карацев: Это теннис. Бывают взлеты, бывают падения. Конечно, все пытаются играть на максимуме, но не всегда это получается. Поэтому случаются поражения.

Насколько вы психологически готовы к попаданию в топ-10? Как вы сами считаете, чего вам пока для этого не хватает?

Аслан Карацев: Я думаю, важно держать тот уровень, на котором я нахожусь. Если в течение всего сезона удастся играть стабильнее, можно попасть в десятку.

Для российских теннисистов московский турнир - особенный, связан с детскими мечтами. Наверняка и у вас есть какие-то воспоминания?

Аслан Карацев: Я тут был с отцом, когда мне было лет 10. Смотрел, как играли Марат Сафин с Евгением Кафельниковым. Потом подошел к ним, взял автографы. Спустя много лет я сам начал выступать в Москве. Много раз я проходил квалификацию, выступал в основной сетке, удачно проходил первый круг. По-моему, это был максимальный мой результат. Если не ошибаюсь, в 2013 году проиграл израильтянину Дуди Села во втором круге.

Вашим первым соперником в 2021 году будет Егор Герасимов, обыгравший Миомира Кецмановича. Что скажете об оппоненте?

Аслан Карацев: Даже когда еще не был известен результат их встречи, у меня не было особых предпочтений по потенциальному сопернику. Я с обоими играл. (Кстати, белоруса Герасимова Карацев разгромил во втором круге Australian Open 6:0, 6:1, 6:0 - Прим. "РГ".) Самое главное - это подготовиться. Я только что прилетел из Америки и важно в хорошем физическом и моральном состоянии подойти к сегодняшнему матчу.

Аслан Карацев стартует на турнире в Москве. В детстве он брал автографы у Сафина и Кафельникова. Теперь он сам один из лидеров мужской сетки

В США вы с Андреем Рублевым проиграли парный финал Индиан-Уэллса. Что не получилось?

Аслан Карацев: Я думаю, что в первом сете наши соперники очень хорошо играли, и у нас не так много было шансов. Во второй партии мы дважды сделали брейк, а на своей подаче у нас неудачно все складывалось. Я подавал, там были мячи, где я должен был сыграть по-другому, но были три невынужденные ошибки. Все эти мелочи копились, и в итоге мы проиграли. Два-три очка решили судьбу этого матча.

Андрей сказал, что в России появилась новая сильная мужская пара: Рублев-Карацев. Согласны?

Аслан Карацев: Еще в начале года было видно, что у нас с Андреем получается. Мы завоевали титул в Дохе. Никому ни одного сета тогда не отдали. И это несмотря на то, что мы в первый раз играли вместе. Да, у нас хорошо складывается игра.

Какую победу за этот сезон вы бы выделили?

Аслан Карацев: Самая важная моя победа - над Новаком Джоковичем.