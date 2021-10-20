Футбольный клуб "Тамбов" признан банкротом

Региональный арбитражный суд признал ассоциацию "Футбольный клуб "Тамбов" несостоятельным банкротом, сообщает ТАСС из зала суда. Для удовлетворения требований кредиторов назначен конкурсный управляющий - долги клуба составляют почти 400 миллионов рублей.

ФК "Тамбов" существует с 2013 года. Сезоны 2019-2020 он выступал в высшем дивизионе чемпионата России, при этом не сыграл ни одной игры дома, поскольку тамбовский стадион не соответствует требованиям РПЛ.

К ноябрю 2020-го клуб лишился всех источников финансирования и смог доиграть чемпионат лишь благодаря субсидии премьер-лиги. Долги по зарплате и налогам составляют 287 миллионов рублей, еще 94,8 миллиона "Тамбов" должен кредиторам.

На директора клуба заведены два уголовные дела: о невыплате зарплаты и мошенничестве, - дама задержана.