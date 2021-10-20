Нижегородцы запатентовали новый метод оценки уровня фитнес-здоровья

Ученые Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Лобачевского получили патент на изобретение "Способ оценки уровня фитнес-здоровья". С его помощью человек легко может определить, насколько его физические кондиции близки к идеальным. Понять это помогает вычисляемый индекс компонентного состава тела (ИКСТ).

- К нам часто обращались фитнес-инструкторы, чтобы мы придумали точный и комплексный способ оценки физического состояния занимающихся, - говорит ведущий автор разработки Светлана Михайлова, доцент кафедры физической культуры факультета естественных и математических наук Арзамасского филиала ННГУ. - Имея большую базу и научные наработки, мы такой способ придумали. Он позволяет оценить, где у человека проблемы - в дыхательной ли системе, в сердечно-сосудистой, насколько много у него жира и мало мышц и так далее. Причем оценить и неочевидные вещи: при нормальном весе может быть скрытое ожирение.

Главный прибор при таких замерах - это биоимпедансный анализатор (биоимпедансометрия - анализ количества жира и жидкости в организме, мышечной и костной массы и метаболизма, метод быстрой диагностики состава тела человека с помощью измерения электрического сопротивления между разными точками на коже человека. - Прим. ред.). Для оценки снимается масса показаний: учитываются давление и вес, частота пульса и объем легких, динамометрия и прочие характеристики. После этого вычисляются ИКСТ и коэффициент выносливости, а в заключение по результатам выполнения четырех двигательных тестов (с учетом возраста и пола) определяется уровень физической подготовленности - иными словами, уровень фитнес-здоровья.

В Арзамасе определить его может каждый, причем бесплатно. Для этого достаточно прийти в местный Центр здоровья.

Кстати

В разработке этого изобретения кроме ученых Арзамасского филиала ННГУ приняли участие сотрудники института биологии и биомедицины ННГУ, а также работники Арзамасской городской больницы №1.