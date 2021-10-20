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20.10.2021 12:13
Рубрика: Власть

Спортсмены Югры завоевали за год 1650 медалей

Текст: Елена Панова
Такие данные озвучили в Департаменте физической культуры и спорта Югры. Из 1650 наград 1548 югорские атлеты получили во всероссийских состязаниях и 102 - на международных.
Югорский борец вольного стиля Заурбек Сидаков стал одним из тех, кто завоевал золото в Токио: в финальном поединке он одолел белорусского атлета Магомедхабиба Кадимагомедова с разгромным счетом 7:0. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Югорский борец вольного стиля Заурбек Сидаков стал одним из тех, кто завоевал золото в Токио: в финальном поединке он одолел белорусского атлета Магомедхабиба Кадимагомедова с разгромным счетом 7:0. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Югорский борец вольного стиля Заурбек Сидаков стал одним из тех, кто завоевал золото в Токио: в финальном поединке он одолел белорусского атлета Магомедхабиба Кадимагомедова с разгромным счетом 7:0. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В списках кандидатов сборной России по разным видам спорта значится сейчас 374 спортсмена из Югры. На территории региона развивается без малого сто видов спорта.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Югра принесла в копилку российской сборной рекордное число медалей

Особенно триумфальной для Югры стала олимпиада в Токио. Из одиннадцати спортсменов почти половина (!) - пятеро - вернулись с олимпийскими медалями. Из них три золотые. В итоге Югра стала одним из тех регионов, атлеты которого принесли в копилку сборной России больше всего наград.

Всего за год в округе проведено 232 окружных, всероссийских и международных соревнования, в них приняли участие свыше 47 тысяч спортсменов. Самыми масштабными стали VIII Югорский лыжный марафон UGRA SKI, Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ", чемпионат мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида", чемпионат России по тяжелой атлетике, первенство страны по тхэквондо. К слову, Югорский лыжный марафон стал частью мировой серии Visma Ski Classics Challengers.

Безусловно, победы югорчан в стартах самого разного уровня не случайность, а результат системного развития спортивной инфраструктуры в Югре, как в больших городах, так и в небольших муниципалитетах. Это результат планомерной политики властей по развитию спорта в регионе.

Так, только с начала этого года в Югре запустили в работу сразу восемь новых спортивных объектов. Среди них молодежно-спортивный досуговый центр, крытый хоккейный корт, физкультурно-оздоровительный комплекс, два спорткомплекса и три бассейна.

Кроме того, модернизировано семь спортивных площадок, еще восемь планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Девять площадок появились в городах Югры, благодаря окружной субсидии на софинансирование расходов муниципалитетов по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Чемпион Максим Храмцов из Югры проведет мастер-классы с юными спортсменами

Отметим: серьезный разговор о дальнейшем развитии спорта в Югре, строительстве новых объектов состоялся сразу после окончания олимпиады в Токио, на встрече главы региона с олимпийцами от Югры, тренерами, специалистами по развитию спортивной инфраструктуры и т. д.

- Мы будем работать над созданием условий для занятий физкультурой и спортом в регионе и дальше, отметила тогда Наталья Комарова, обращаясь к олимпийцам. - Если вы получили планетарное признание, значит, все мы в Югре движемся в правильном направлении. Югра - территория спорта, мы не раз об этом говорили и раньше.

Так, в Сургуте в следующем году начнется строительство сразу трех спортивных объектов. Это Дворец боевых искусств и два универсальных спорткомплекса. В Нижневартовске планируется возведение центра боевых искусств. И уже в ближайшее время в столице Самотлора будет реконструирован ледовый корт.

В поселке Высоком, входящем в состав Мегиона, запланировано строительство тренировочного комплекса. Это будет универсальный спортивный объект. А вокруг него обустроят лыжероллерную трассу. В Когалыме после многочисленных просьб любителей экстремальных видов спорта может появиться новый скейт-парк. Сейчас муниципалитет рассматривает площадки, где его лучше всего можно было бы построить. Сам проект уже проходит экспертизу. В Лангепасе уже решено построить лыжную трассу. Она расположится в районе городского пляжа. К декабрю будет реализован первый этап проекта, появится лыжная база. Уже на следующий год намечено строительство и самой трассы. Новое футбольное поле может появиться в Покачах. Проект планируется включить в госпрограмму Югры "Развитие физической культуры и спорта".

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