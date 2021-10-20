Сезон НБА начался с победы чемпиона

В национальной баскетбольной ассоциации стартовал сезон 2021/2022. В первом матче регулярного чемпионата чемпион "Милуоки Бакс" обыграл одного из главных претендентов на победу в новом сезоне "Бруклин Нетс" - 127:104.

Эти же команды встречались в четвертьфинальной серии плей-офф-2021, и "Милуоки" одержал верх с общим счетом 4-3. Сильнее "Бакс" оказались и сейчас. После выдачи чемпионских перстней и поднятия чемпионского баннера под своды арены, "Милуоки" буквально растоптали соперника на своем паркете.

Самым результативным игроком у победителей стал самый ценный игрок по итогам двух регулярных чемпионатов и самый ценный игрок минувшего финала грек Яннис Адетокунбо, набравший 32 очка и сделавший 14 подборов.

У проигравших столько же очков набрал Кевин Дюрант, приплюсовавший к ним 11 подборов. Напомним, у "Бруклина" не играл звездный Кайри Ирвинг, отстраненный от тренировок из-за отказа вакцинироваться.