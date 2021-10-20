Сезон НБА начался с победы чемпиона

Новости

Телеведущий Дмитрий Казнин умер в 47 лет 22:49
ВОЗ возобновила процедуру регистрации "Спутника V" 22:34
"Барселона" одержала первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов 22:04
В Подмосковье увеличилась доля тяжелых больных коронавирусом 21:50
В ЦБ рассказали о типичных признаках финансовых мошенников 21:44
Воробьев рассказал, кого коснутся ограничения по коронавирусу 21:40
Военные передадут сжиженный кислород гражданским больницам для лечения COVID-19 21:37
В ПФР рассказали о новых правилах выплаты повышенной пенсии 21:26
В Румынии больницы не справляются с потоком больных коронавирусом 21:00
В Минске рассчитывают на отмену санкций в отношении "Белавиа" 20:45
Видео: Афганских беженцев жестко задержали на польской границе 20:40
В Воронежской области от COVID-19 погибли шестеро детей 20:32
В Госдуме осудили желание Киева переименовать Великую Отечественную войну 20:25
Минздрав: С прививкой шанс умереть от COVID-19 меньше в сотни раз 20:22
Представлен новый начальник следствия столичного главка МВД 20:05
В МВФ рассказали, когда цены на газ пойдут вниз 19:59
Росстат сообщил о росте цен за 12-18 октября 19:53
Саакашвили предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы Грузии 19:50
Москву сковали 9-балльные пробки 19:48
В гостиницах Заполярья начнут требовать QR-коды 19:44
Суд Украины заочно арестовал экс-премьера Азарова 19:37
Суд отклонил иск "Тинькофф банка" к МТС на 1,1 млрд рублей 19:28
В Крыму ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест 19:25
Росстат сообщил о резком росте цен на помидоры и огурцы 19:20
В Ингушетии не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 19:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
20.10.2021 22:32
Рубрика: Спорт

Сезон НБА начался с победы чемпиона

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8592)
В национальной баскетбольной ассоциации стартовал сезон 2021/2022. В первом матче регулярного чемпионата чемпион "Милуоки Бакс" обыграл одного из главных претендентов на победу в новом сезоне "Бруклин Нетс" - 127:104.
Фото: AP Photo/Morry Gash Фото: AP Photo/Morry Gash
Фото: AP Photo/Morry Gash
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Стартовал Еврокубок по баскетболу

Эти же команды встречались в четвертьфинальной серии плей-офф-2021, и "Милуоки" одержал верх с общим счетом 4-3. Сильнее "Бакс" оказались и сейчас. После выдачи чемпионских перстней и поднятия чемпионского баннера под своды арены, "Милуоки" буквально растоптали соперника на своем паркете.

Самым результативным игроком у победителей стал самый ценный игрок по итогам двух регулярных чемпионатов и самый ценный игрок минувшего финала грек Яннис Адетокунбо, набравший 32 очка и сделавший 14 подборов.

У проигравших столько же очков набрал Кевин Дюрант, приплюсовавший к ним 11 подборов. Напомним, у "Бруклина" не играл звездный Кайри Ирвинг, отстраненный от тренировок из-за отказа вакцинироваться.

Спорт Баскетбол