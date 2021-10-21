"Автомобилист" вырвал победу у "Сочи" в чемпионате КХЛ

Продолжаются поединки регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Накануне особого внимания заслуживает матч между "Автомобилистом" из Екатеринбурга и клубом "Сочи".

Команда с Урала вырвала победу в выездном матче по итогам овертайма - 7:6!

Исход игры решил бросок Степана Хрипунова. Отметим, что в составе уральской команды 400-й матч в КХЛ провел Ефим Гуркин, который к тому же отметился голом и результативной передачей.

Ранее эти команды встречались, но по итогам первого поединка победу праздновали игроки ХК "Сочи" - 5:4 по буллитам.

Наставник "Автомобилиста" Билл Питерс на послематчевой пресс-конференции был краток:

- Дикая игра. Шайба без перерывов залетала в ворота и той и другой команды. Могу похвалить нашу бригаду большинства - мы реализовали три из четырех розыгрышей лишнего, забили важные голы, что позволило нам отыграться и остаться в игре.

В свою очередь, главный тренер сочинцев Андрей Назаров не стал ругать свою команду за поражение:

- Важно, что план на игру сработал. Как и планировали, вышли активно, забили два гола. Ну а дальше уже пошел открытый поединок, на мой взгляд, и получился интересный хоккей. В конце удача была на стороне "Автомобилиста". Несмотря на результат, я поблагодарил ребят за хорошие эмоции, желание победить.

Еще один интересный матч прошел между лучшим клубом прошлого сезона - омским "Авангардом" и нижегородским "Торпедо".

Встреча завершилась с футбольным счетом - 1:0 в пользу "ястребов". Отметим, что омичи одержали шестую победу подряд в регулярном чемпионате.

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли после победы, прежде всего, высоко оценил игру голкипера Шимона Грубеца:

- Наш вратарь Грубец - просто молодец. Играл спокойно, с настроением. Мы здорово провели первый период, а во втором и третьем были проблемы с контролем шайбы. Очень доволен тем, как мы сражались в поединке с сильным коллективом.