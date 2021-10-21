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21.10.2021 02:23
Рубрика: Спорт

Четыре гола форварда "Лестера" Даки помогли англичанам обыграть в гостях "Спартак"

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 241(8592)
Московский "Спартак" потерпел второе поражение на групповом этапе Лиги Европы. В третьем матче турнира "красно-белые" на своем поле уступили английскому "Лестеру" - 4:3, хотя по ходу встречи вели с преимуществом в два мяча.
Спартаковец Джордан Ларссон (на первом плане) забил впервые в сезоне, но "красно-белые" все равно проиграли. Фото: AP Спартаковец Джордан Ларссон (на первом плане) забил впервые в сезоне, но "красно-белые" все равно проиграли. Фото: AP
Спартаковец Джордан Ларссон (на первом плане) забил впервые в сезоне, но "красно-белые" все равно проиграли. Фото: AP

"Лестер" - клуб далеко не с самым громким именем на Туманном Альбионе, но его успехам в последние годы могут позавидовать даже английские гранды. Не так давно, в сезоне 2015/2016, "Лестер" даже завоевал чемпионский титул. Понятно, что от "золотого" состава осталось немного, однако "лисам" удалось заново собрать довольно боеспособную команду. Так, в прошлом сезоне "Лестер" стал в английской Премьер-лиге пятым, хотя до последнего вел борьбу за место в топ-4, дающее право сыграть в Лиге чемпионов.

Фото: Paul ELLIS / AFP
Гол Роналду принес "МЮ" победу над "Аталантой"

Нынешний гол команда Брендана Роджерса начала не слишком удачно, но на выходных, к примеру, грохнула "Манчестер Юнайтед" с самим Криштиану Роналду - 4:2. В Москву "Лестер" приехал тоже за победой. После ничьей с "Наполи" (2:2) и поражения от польской "Легии" (0:1) очередная потеря очков могла стать для английского клуба роковой с точки зрения перспектив в Лиге Европы.

И все же была надежда, что "Спартак" на этом уровне сдюжит. Оптимизм подарила в том числе гостевая победа трехнедельной давности над "Наполи" - 3:2. Многообещающе складывался первый тайм и вчерашнего матча.

Англичане с первых минут задали очень высокий темп, но "Спартак", кажется, к нему приноровился. Быстрые выходы "красно-белых" из обороны в атаку были очень недурственными, и один из них привел к забитому мячу. На 13-й минуте рикошет помог Александру Соболеву - 1:0. В конце первого тайма Джордан Ларссон удвоил преимущество хозяев, в касание замкнув прострел Виктора Мозеса - 2:0.

К концу первого тайма "Спартак" вел со счетом 2:0, но потом пропустил четыре мяча подряд

Казалось, у "Спартака" есть запас, но еще до свистка на перерыв замбиец Патсон Дака один гол отквитал. За этого паренька "Лестер" выложил летом порядка 30 миллионов евро, и во втором тайме Дака показал, почему. Три тонких открывания на линии офсайда, три ошибки спартаковской обороны и, как следствие, три убийственных выхода Даки на рандеву с голкипером "Спартака" Александром Максименко - 4:2.

"Этими четырьмя мячами Дака, возможно, только что спас "Лестер" в еврокубках. Вот это матч! Спасибо, молодой человек. Прекрасная игра", - отреагировал в соцсетях экс-форвард сборной Англии Гари Линекер.

Отдадим должное "красно-белым", они не сдались. Но сотворить чудо и вырвать ничью, как несколькими днями ранее в дерби с "Динамо", спартаковцы не смогли. Хотя один гол отквитали: дубль оформил Соболев.

- Мы столкнулись с сильным соперником, который наказал нас за наши ошибки. Провели хороший матч, забили три мяча и продолжим много забивать, - сказал после матча наставник "Спартака" Руй Витория в эфире "Матч! Премьер".

Игра, судя по всему, понравилась и болельщикам хозяев, которые в концовке скандировали фамилию тренера.

9 матчей подряд московский "Спартак" не может выиграть в еврокубках у английских клубов

В Лиге Европы для "Спартака" пока не все потеряно, но впереди еще один матч против "Лестера", только в гостях. А уже в воскресенье "красно-белых" ждет встреча с лидером российского чемпионата, питерским "Зенитом".

Добавим, что сегодня свой матч в Лиге Европы проведет еще один российский клуб, "Локомотив", который сыграет с турецким "Галатасараем".

Лига чемпионов

На неделе состоялись матчи и третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Питерский "Зенит" принимал вчера туринский "Ювентус", но результат этой встречи стал известен уже поздно вечером. А днем ранее самый зрелищный матч прошел, пожалуй, в Мадриде, где местный "Атлетико" уступил "Ливерпулю", - 2:3. Лидер хозяев Антуан Гризманн оформил дубль и помог своей команде отыграться с 0:2, но потом получил прямую красную карточку. В меньшинстве испанцы не устояли. Пять мячей было и в Париже, где "ПСЖ" додавил "Лейпциг" - 3:2. У победителей дважды забил Лео Месси. Из других состоявшихся матчей отметим крупные победы "Аякса" над дортмундской "Боруссией" - 4:0 и "Манчестер Сити" над Брюгге" - 5:1, а также поражение "Милана" от "Порту" - 0:1, уже третье подряд для итальянцев в турнире.

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