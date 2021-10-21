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21.10.2021 15:36
Рубрика: Спорт

Гол Винисиуса "Шахтеру" признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов

Текст: Артур Нанян
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Гол форварда мадридского "Реала" Винисиуса в ворота донецкого "Шахтера" признан лучшим по итогам третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Винисиус опередил в этом споре полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта с его голом в матче с "Атлетико" и нападающего "Спортинга" Паулиньо Диаша, отличившегося во встрече с "Бешикташем".

В игре с "Шахтером" Винисиус оформил дубль и отметился результативной передачей на Родриго. Также у "Реала" забил Карим Бензема, еще один мяч в свои ворота отправил Сергей Кривцов - 5:0 в пользу испанского суперклуба.

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