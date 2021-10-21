Гол Винисиуса "Шахтеру" признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов

Гол форварда мадридского "Реала" Винисиуса в ворота донецкого "Шахтера" признан лучшим по итогам третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Винисиус опередил в этом споре полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта с его голом в матче с "Атлетико" и нападающего "Спортинга" Паулиньо Диаша, отличившегося во встрече с "Бешикташем".

В игре с "Шахтером" Винисиус оформил дубль и отметился результативной передачей на Родриго. Также у "Реала" забил Карим Бензема, еще один мяч в свои ворота отправил Сергей Кривцов - 5:0 в пользу испанского суперклуба.