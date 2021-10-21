Медведев рассказал, почему снялся с турнира в Москве

Вторая ракетка мира Даниил Медведев объяснил, почему решил сняться с двух российских турниров - "ВТБ Кубок Кремля" в Москве и St. Petersburg Open в Питере, которые были запланированы в его календаре. Ранее в качестве причины он назвал усталость.

- На самом деле причина снятия с турнира - не только усталость. Я обязан был озвучить причину для ATP. Но иногда не хочется раскрывать все подробности. Во время "Мастерса" в Индиан-Уэллсе были пару вещей в теле, которые я почувствовал. Но я о них не хочу говорить, - отметил Медведев на пресс-конференции в Москве. - Стараюсь не распространяться на тему травм, если так можно выразиться. Ничего серьезного. Но были моменты, из-за которых я понимал, что не смогу сыграть на "Кубке Кремля". Моральной усталости не так много. Наоборот, ощущаю себя на подъеме. А вот физически тяжело. Сейчас конец сезона. С Олимпиады я не возвращался домой. Из Токио перебрался в Америку и находился там безвылазно 2-3 месяца.

Медведев подчеркнул, что обязательно вернется в Москву и попробует выиграть здесь титул.

- "Кубок Кремля" и другие турниры в России я очень редко пропускал. У меня по-прежнему есть цель выиграть в Москве. Возможно, даже не один раз. В принципе хочу почаще играть перед своей публикой, - сказал Даниил. - Но я понимал: если выступлю здесь или в Питере, то окажусь под угрозой. Я работаю с большой командой и мы вместе приняли решение пожертвовать этими соревнованиями в этом году, если я хочу хорошо закончить сезон в плане физического состояния. Календарь был очень необычный - с Олимпиадой и коронавирусом. Все это дало такой результат, что в Москве я только разговариваю и не играю.