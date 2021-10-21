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21.10.2021 15:29
Рубрика: Спорт

Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира по спортивной гимнастике

Текст: Анна Козина
Олимпийская чемпионка Токио в команде Ангелина Мельникова выиграла для сборной России историческое золото чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Мельникова одержала победу в индивидуальном многоборье. Последний раз наша спортсменка поднималась на высшую ступеньку пьедестала в этом виде программы ЧМ в 2010 году. Это была Алия Мустафина.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Ангелина по итогам четырех упражнений - на бревне, разновысоких брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях - набрала 56,632 балла. Россиянка опередила двух американок: Лиэнн Вонг (56,340) и Кайлу ди Челло (54,566). Еще одна представительница России Владислава Уразова заняла четвертое место (53,598).

Напомним, в квалификации Мельникова не только с первым результатом вышла в финал многоборья, но и отобралась во все четыре финала на отдельных снарядах.

- Не знаю, какими словами можно описать сегодняшний день, но в пять финалов из пяти я точно попасть не ожидала. Особенно бревно, я не попадала в финал на бревне пять лет, - написала Мельникова накануне в своем аккаунте в Instagram.

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