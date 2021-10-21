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21.10.2021 02:42
Рубрика: Спорт

Шахматистка Горячкина достойно выступила на мужском ЧР

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 241(8592)
В Уфе определились победители суперфинала чемпионата России по шахматам. Отметим, что мужские соревнования были открытыми. Александра Горячкина стала первой женщиной, принявшей участие в мужском ЧР.

Горячкина по итогам кругового турнира с 4,5 очка заняла десятое место. Всего в Уфе выступили 12 гроссмейстеров.

Фото: Gettyimages
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Дебютную в карьере победу в чемпионате страны одержал Никита Витюгов (7 очков). Вторым в турнирной таблице стал Максим Матлаков (6,5), третьим - Владимир Федосеев (6).

Среди женщин лучшей оказалась Валентина Гунина, которая набрала 8 очков из 11 и не проиграла ни одной партии. Для нее это уже четвертый титул. Второе место заняла Евгения Овод (7,5 очка). Она по дополнительным показателям обогнала Полину Шувалову (7,5).

Общий призовой фонд соревнований составил 11 миллионов рублей: в открытом турнире - 7 миллионов, в женском - 4 миллиона рублей.

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