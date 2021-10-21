"Рома" Моуринью проиграла в матче Лиги конференций со счетом 1:6

Итальянская "Рома" неожиданно крупно проиграла норвежскому клубу "Буде-Глимт" в матче Лиги конференций - 1:6.

Ни разу команды Жозе Моуринью не пропускали шесть мячей в одной встрече. А ведь сегодня была 1008-я игра для португальца в его тренерской карьере. Добавим также, что за "Буде-Глимт" выступает российский вратарь Никита Хайкин.

После трех туров группового этапа Лиги конференций первой в этой группе идет норвежская команда, в активе которой 7 очков. Далее идет "Рома" (6), болгарский ЦСКА (1) и "Заря" (0).