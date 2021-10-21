Семак: Сосредоточимся на "Спартаке", с которым встречаемся уже на выходных

Питерский "Зенит" не сумел удержать ничью в домашнем матче Лиги чемпионов против "Ювентуса". Единственный мяч гости забили на 88-й минуте - 1:0: отличился Деян Кулусевски.

Все же ни с чем нельзя сравнить атмосферу на еврокубковых встречах. Сильный порывистый ветер, дождь, а затем и ливень - все эти погодные условия не помешали болельщикам "Зенита" прийти и поддержать свою команду. Вряд ли такое увидишь на матчах чемпионата России, когда чуть ли не все фанаты синхронно вслед за диктором повторяют фамилии игроков, причем не только основных, но и тех, кто остался в запасе.

Возможно, в такой атмосфере "Зенит", говоря по-футбольному, "перегорел". Подопечные Сергея Семака порой чересчур уважительно относились к сопернику, словно стеснялись звезд итальянской команды. Наверное, на неуверенности питерцев сказывался еще и тот факт, что перед визитом "Старой синьоры" команда потерпела два поражения подряд в чемпионате. Как бы то ни было, зенитовцы уступили, хотя казалось, ничьей уже не миновать. Если откровенно, еще после жеребьевки групповой стадии было понятно, что максимум для "сине-бело-голубых" в такой компании - третье место. Нашим клубам пока рано тягаться с такими грандами, как "Ювентус" и "Челси". Но опередить "Мальме" питерцы обязаны, особенно с учетом результатов шведов в трех турах.

- Это футбол. Моменты были как у наших, так и у чужих ворот. К сожалению, они реализовали один из своих шансов, а мы нет. Какой позитив мы вынесем из сегодняшней встречи? В любом случае, Лига чемпионов - праздник, атмосфера, позволяющая нам получать удовольствие. Будем стараться больше, посмотрим, выйдет ли навязать борьбу кому-то из лидеров нашей группы. Пока же сосредоточимся на "Спартаке", с которым нам встречаться уже на выходных, - отметил Семак.

Ну а "Ювентус" после пробуксовки на старте сезона набрал отличную форму: подопечные Массимилиано Аллегри одержали шестую победу подряд во всех соревнованиях и уже в следующем туре Лиги чемпионов могут обеспечить себе выход в плей-офф.

Один из самых ярких матчей недели выдали "Манчестер Юнайтед" и "Аталанта". Неудача в этой встрече могла дорого обойтись главному тренеру "красных дьяволов" Уле Гуннару Сульшеру, тучи над которым сгущаются еще с прошлого сезона.

Питерская команда проиграла три матча подряд впервые за год. До Лиги чемпионов были поражения от "Сочи" и "Арсенала"

Уступая 0:2 после первого тайма, после перерыва "Юнайтед" активизировался и не только сравнял счет, но и выиграл: решающий третий гол в свой актив записал Криштиану Роналду - 3:2. Португалец забил уже 38-й команде в Лиге чемпионов, что является абсолютным рекордом турнира.

Благодаря победе "МЮ" вырвался в лидеры своей группы с шестью набранными очками. Вторую строчку делят "Аталанта" и "Вильярреал" (по четыре очка), разгромивший в гостях швейцарский "Янг Бойз" - 4:1.

Первый матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов выиграла "Барселона": каталонцы одолели на своем поле киевское "Динамо" (1:0) благодаря голу Жерара Пике. Вероятно, "сине-гранатовые" поборются за вторую строчку в группе с "Бенфикой". Португальцы не справились дома с "Баварией" (0:4), набравшей максимальные на данный момент девять очков. Далее идет "Бенфика" (четыре очка) и "Барселона" (три).

Между тем

Национальная команда России по футболу поднялась на четыре строки в обновленном рейтинге ФИФА - с 37-й на 33-ю. В активе нашей сборной 1497 набранных очков. Напомним, что в октябре подопечные Валерия Карпина провели два матча в отборочном турнире чемпионата мира-2022 и в обоих одержали победы: над Словакией (1:0) дома и на выезде против Словении (2:1). Что касается топ-10 рейтинга, то в нем никаких изменений не произошло. В лидирующую тройку по-прежнему входят Бельгия (1832 очка), Бразилия (1820) и действующие чемпионы мира французы (1779).