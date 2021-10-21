Стартовал Еврокубок по баскетболу

Начался второй по значимости континентальный клубный турнир с незатейливым названием Еврокубок (Euro Cup). В борьбу за титул вступили два десятка участников, в том числе и наш "Локомотив-Кубань".

По сравнению с предыдущими сезонами формат Еврокубка претерпел изменения, логику в них найти затруднительно. Команды ждет длинный регулярный сезон с минимальным отсевом соискателей приза, а затем предстоит сыграть предельно сжатый плей-офф.

Раньше все было разумно: на первом групповом этапе - четыре шестерки, на втором - столько же квартетов, а в плей-офф серии до двух побед. Теперь же после реформы на предварительной стадии образовано две десятки. Соперники "Локомотива-Кубани" в группе "А" - испанский "Ховентут" (Бадалона) и "Андорра", "Партизан" (Белград, Сербия), "Тюрк Телеком" (Анкара, Турция), "Шленск" (Вроцлав, Польша), "Лиеткабелис" (Паневежис, Литва), "Гамбург" (Германия), "Тренто" (Италия), "Леваллуа" (Франция). В "регулярке" клубы проведут по 18 матчей. В плей-офф не выйдут только команды, занявшие 9-10-е места.

Несмотря на щадящий отбор, важно занять в группе как можно более высокое место, так как это дает право быть хозяином площадки в парах плей-офф, все стадии которого (начиная с 1/8 финала) будут состоять лишь из одного матча. Вчера "Локо" стартовал в Еврокубке домашней встречей против "Андорры". Результат стал известен уже после подписания этого номера "РГ".

Еще три наших клуба в четверг и пятницу проведут матчи пятого тура Евролиги. Здесь ни одной осечки нет пока у "Барселоны" (Испания) и "Милана" (Италия). Наши ЦСКА и питерский "Зенит" также идут в лидирующей группе с показателями 3 победы - 1 поражение. Казанский УНИКС ближе к аутсайдерам (1-3).

Где будем смотреть

21 октября, четверг, "Матч! Игра"

19.55. "Эфес" (Стамбул, Турция) - УНИКС (Казань). Евролига. Прямая трансляция.

22 октября, пятница, "Матч ТВ"

19.40. ЦСКА - "Олимпиакос" (Пирей, Греция). Евролига. Прямая трансляция.

21.55. "Барселона" (Испания) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Евролига. Прямая трансляция.