Андрей Ведищев: Нужна преемственность в баскетбольных сборных разных возрастов

Как вы вообще восприняли назначение Лукича?

Андрей Ведищев: Позитивно. Это разумный шаг федерации. Нам всем, руководителям клубов, ряду главных тренеров команд Единой лиги, многим игрокам, Зоран хорошо знаком по работе в "Нижнем Новгороде", с молодежью ЦСКА, с юниорской сборной до 16 лет. В минувшую среду он презентовал Тренерскому совету РФБ свое виденье работы с национальной командой.

Безусловно, мы все возлагаем надежды на специалиста и ждем положительных результатов. Учитывая, что начинать квалификацию к чемпионату мира-2023 года сборной придется уже в третьей декаде ноября, то это потребует максимальной концентрации и эффективных действий от него лично, и команды специалистов, которая будет ему помогать.

Что, на ваш взгляд, может стать гарантом улучшения результатов выступления сборной на постоянной основе?

Андрей Ведищев Сейчас у тренерского штаба основная задача - минимизировать количество так называемых "отказников", то есть тех, кто не приезжает в сборную, ссылаясь на самые разные причины. Нужно наладить эффективную коммуникацию с клубами и игроками, чтобы в сборную приехали все, кто может дать результат. Также важно в ближайших матчах зацепиться за дальнейшую борьбу за путевку на первенство мира. В этом случае летом у тренерского штаба будет больше времени на качественное формирование и эффективную подготовку сборной.

А если говорить о долгосрочной перспективе, то необходимо создать институт сборных для полноценной подготовки высококвалифицированных тренеров способных добиваться результатов на международной арене. Также хотелось бы видеть преемственность игроков в сборных от 15 лет до 21 года. Тогда мы сможем рассчитывать на стабильно достойные результаты и постепенно выведем наши команды на уровень лучших мировых и континентальных баскетбольных стран.