Андрей Ведищев: Нужна преемственность в баскетбольных сборных разных возрастов

Новости

МИД: Усилия Кабула направлены на улучшение качества жизни населения 20:51
Видео: Люди зажигают свечи у потухшего Вечного огня в Кишиневе 20:28
На Кубани захоронили останки мирных жителей, погибших в годы войны 20:20
В МИД РФ следят за ситуацией вокруг задержанных россиян в Турции 20:14
В Москве оценили последствия от ураганного ветра 20:08
Посольство прокомментировало решение Косово выслать российских дипломатов 19:49
В ФТС рассказали о росте товарооборота России в 2021 году 19:28
В Рязанской области введен режим ЧС из-за взрыва на пороховом заводе 19:23
Суд в Москве арестовал ударившего журналиста футбольного болельщика 19:19
Напавшего на воронежского участкового пьяного водителя будут судить 19:18
В Ленобласти ввели QR-коды в гостиницах, театрах и музеях 19:17
Ребенок получил огнестрельное ранение в больнице Нижневартовска 18:50
Калининградская область установила рекорд по вакцинации 18:45
QR-код о вакцинации можно будет открыть в приложении Яндекс 18:43
После взрыва в Рязанской области проверят опасные производства 18:41
Ученые назвали лучшее время суток для вакцинации 18:25
Найдено тело 17-го погибшего при взрыве на рязанском заводе 18:23
Немцы раскритиковали высказывания министра обороны ФРГ в отношении РФ 18:20
Столичные школьники могут уйти на каникулы с 25 октября 18:04
Режим ЧП введен в Молдавии из-за дефицита газа 17:59
Сенатор предложил дать законодательное определение криминальной субкультуре 17:48
Следственный комитет взыскал с Анатолия Быкова десятки миллионов рублей 17:46
В Минздраве Подмосковья дали прогноз о продолжительности волны коронавируса 17:44
Страховщики отмечают рост числа пациентов поликлиник среди молодых 17:40
Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Малкома перед игрой со "Спартаком" 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
22.10.2021 20:24
Рубрика: Спорт

Андрей Ведищев: Нужна преемственность в баскетбольных сборных разных возрастов

Текст: Илья Трисвятский
Как мы уже сообщали, в пятницу на исполкоме Российской федерации баскетбола (РФБ) новым главным тренером мужской сборной страны назначен наставник клуба Единой лиги ВТБ "Нижний Новгород" серб Зоран Лукич. Это назначение специально для "РГ" прокомментировал входящий в составе Тренерского совета РФБ президент ПБК "Локомотив-Кубань" Андрей Ведищев.
Фото: instagram.com/a_vedischev Фото: instagram.com/a_vedischev
Фото: instagram.com/a_vedischev

Как вы вообще восприняли назначение Лукича?

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Стартовал Еврокубок по баскетболу

Андрей Ведищев: Позитивно. Это разумный шаг федерации. Нам всем, руководителям клубов, ряду главных тренеров команд Единой лиги, многим игрокам, Зоран хорошо знаком по работе в "Нижнем Новгороде", с молодежью ЦСКА, с юниорской сборной до 16 лет. В минувшую среду он презентовал Тренерскому совету РФБ свое виденье работы с национальной командой.

Безусловно, мы все возлагаем надежды на специалиста и ждем положительных результатов. Учитывая, что начинать квалификацию к чемпионату мира-2023 года сборной придется уже в третьей декаде ноября, то это потребует максимальной концентрации и эффективных действий от него лично, и команды специалистов, которая будет ему помогать.

Что, на ваш взгляд, может стать гарантом улучшения результатов выступления сборной на постоянной основе?

Андрей Ведищев Сейчас у тренерского штаба основная задача - минимизировать количество так называемых "отказников", то есть тех, кто не приезжает в сборную, ссылаясь на самые разные причины. Нужно наладить эффективную коммуникацию с клубами и игроками, чтобы в сборную приехали все, кто может дать результат. Также важно в ближайших матчах зацепиться за дальнейшую борьбу за путевку на первенство мира. В этом случае летом у тренерского штаба будет больше времени на качественное формирование и эффективную подготовку сборной.

А если говорить о долгосрочной перспективе, то необходимо создать институт сборных для полноценной подготовки высококвалифицированных тренеров способных добиваться результатов на международной арене. Также хотелось бы видеть преемственность игроков в сборных от 15 лет до 21 года. Тогда мы сможем рассчитывать на стабильно достойные результаты и постепенно выведем наши команды на уровень лучших мировых и континентальных баскетбольных стран.

Спорт Баскетбол