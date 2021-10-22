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22.10.2021 21:13
Рубрика: Спорт

"Динамо" разгромило "Химки" со счетом 4:1

Текст: Артур Нанян
Столичное "Динамо" добилось крупной победы над "Химками" в стартовом матче 12-го тура чемпионата России - 4:1.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

По сути, "бело-голубые" сняли все вопросы по исходу встречи еще в первом тайме, забив два мяча: отличились Никола Мора и Вячеслав Грулев. В самом начале второй половины счет до разгромного довел Константин Тюкавин, а на 60-й минуте Грулев оформил дубль. "Химки" ответили на это лишь точным ударом Кемаля Адеми.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Отметим, что полузащитник сборной России Арсен Захарян отметился сегодня тремя результативными передачами, и с пятью голевыми пасами опередил в списке лучших ассистентов РПЛ этого сезона Рифата Жемалетдинова ("Локомотив") и одноклубника Себастьяна Шиманьски.

Благодаря победе "Динамо" сравнялось по набранным очкам с лидером чемпионата "Зенитом" - по 23. Напомним, что свой матч питерцы проведут в воскресенье дома против московского "Спартака". Обогнать динамовцев может "Сочи", но для этого команде Владимира Федотова нужно будет одолеть на выезде "Локомотив".

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