Елистратов выиграл "золото" на этапе Кубка мира по шорт-треку

Олимпийский чемпион Семен Елистратов одержал победу на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине.

На дистанции 1 500 м россиянин показал результат 2 минуты 18,285 секунды. Второе место занял Адиль Галиахметов из Казахстана (2.18,680), третье - Ань Кай из Китая (2.18,864).

Еще один россиянин Денис Айрапетян финишировал третьим в финале B и стал в итоговом протоколе 11-м. Владимир Балбеков выбыл из борьбы на стадии 1/4 финала.

Елистратов выиграл "золото" Игр-2014 в Сочи и "бронзу" на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Этап Кубка мира в Пекине носит статус тестового соревнования перед Играми-2022. Они пройдут с 4 по 20 февраля.