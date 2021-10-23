Елистратов выиграл "золото" на этапе Кубка мира по шорт-треку

Новости

Оверчук обсудил перспективы сотрудничества с Монголией 15:06
Александрова на отказе соперницы вышла в финал теннисного турнира в Москве 15:00
СМИ: Состояние вышедшего из комы Валерия Гаркалина ухудшилось 13:52
Киргизия откроет границу с Таджикистаном после раздела спорных участков 13:40
Минцифры планирует сделать обязательным использование платформы "Гостех" 13:34
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на "Скейт Америка" 13:27
Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче из Черногории Исмаилова 13:20
Киргизия вооружится российскими и турецкими беспилотниками 13:19
В Астраханском заповеднике для художников создали Арт-резиденцию 12:44
Киргизия не будет размещать на своей территории военных США 12:31
AP: Алек Болдуин не знал, что пистолет на съемках заряжен боевыми патронами 12:19
Число жертв столкновения поезда и грузовика в Приамурье выросло до двух 12:13
Оперштаб: В Москве выявлено 7 803 новых случая COVID-19 12:12
Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин 11:09
В Амурской области поезд протаранил грузовик на переезде 10:36
Каждый десятый кредит в РФ оказался просрочен 10:00
Тимошенко назвала большим обманом покупку Украиной "европейского" газа 09:16
Минтранс предложил повысить тарифы за проезд по платным дорогам 09:12
Глава Visa в России дал советы для защиты от мошенников 08:45
В Забайкалье с 25 октября вводят QR-коды 08:40
В США обнародовали результаты испытаний по вакцинации детей 5-11 лет 08:31
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 08:03
Минздрав разрешил прививаться от гриппа и COVID-19 одновременно 07:43
На Сахалине сделавших прививку пенсионеров поддержат материально 07:20
В США 15 декабря опубликуют новые материалы об убийстве Кеннеди 06:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
23.10.2021 14:44
Рубрика: Спорт

Елистратов выиграл "золото" на этапе Кубка мира по шорт-треку

Текст: Анна Козина
Олимпийский чемпион Семен Елистратов одержал победу на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

На дистанции 1 500 м россиянин показал результат 2 минуты 18,285 секунды. Второе место занял Адиль Галиахметов из Казахстана (2.18,680), третье - Ань Кай из Китая (2.18,864).

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Семен Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку

Еще один россиянин Денис Айрапетян финишировал третьим в финале B и стал в итоговом протоколе 11-м. Владимир Балбеков выбыл из борьбы на стадии 1/4 финала.

Елистратов выиграл "золото" Игр-2014 в Сочи и "бронзу" на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Этап Кубка мира в Пекине носит статус тестового соревнования перед Играми-2022. Они пройдут с 4 по 20 февраля.

Спорт Виды спорта Зимний спорт