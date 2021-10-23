Юлия Ефимова выиграла три золота на Кубке мира в Дохе

Трехкратная медалистка Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова одержала три победы на третьем этапе Кубка мира, который проходил в Дохе.

Сегодня Ефимова финишировала первой на дистанции 50 метров брассом с результатом 30,11 секунды. Второе место заняла бельгийка Фанни Леклюиз (30,48), третье - кореянка Бэк Су Ен (31,01).

Ранее одна из лидеров сборной России взяла золото на дистанциях 100 и 200 метров брассом. Стометровку Ефимова преодолела за 1.06,08 секунды, опередив южноафриканку Эмили Висаги (1.06,92) и Бэк Су Ен (1.07,35). На 200-метровке пьедестал выглядел аналогично. Юля показала время 2.22,19 секунды, Висаги - 2.23,20, корейская брассистка - 2.23,22.

Победу на этапе Кубка мира в Дохе также праздновал Владимир Морозов. Он победил на 50-метровке вольным стилем - 20,89. Второе место в том заплыве занял австралиец Кайл Чалмерс (21,02), третье - нидерландец Джесси Путс (21,13).