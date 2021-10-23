Мельникова завоевала "бронзу" ЧМ в опорном прыжке

Россиянка Ангелина Мельникова выиграла бронзовую медаль в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю.

Мельникова набрала 13,966 балла, уступив бразильянке Ребеке Андраде (14,966 балла) и итальянке Азии Д'Амато (14,083).

В финале на разновысоких брусьях Ангелина осталась без подиума. Она стала четвертой (14,533). Еще одна российская гимнастка Владислава Уразова заняла седьмое место (14,400). На пьедестал поднялись китаянка Вэй Сяоюань (14,733), Андраде (14,633) и еще одна представительница Китая Ло Жуй (14,633).

Напомним, что в четверг Мельникова стала чемпионкой мира в индивидуальном многоборье, одержав первую победу для сборной России в этой дисциплине с 2010 года. Тогда титул достался Алие Мустафиной.

На Олимпиаде в Токио Мельникова завоевала золотую медаль в командном многоборье, "бронзу" в личном многоборье и вольных упражнениях.