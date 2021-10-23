Мельникова завоевала "бронзу" ЧМ в опорном прыжке

Новости

Оверчук обсудил перспективы сотрудничества с Монголией 15:06
Александрова на отказе соперницы вышла в финал теннисного турнира в Москве 15:00
СМИ: Состояние вышедшего из комы Валерия Гаркалина ухудшилось 13:52
Киргизия откроет границу с Таджикистаном после раздела спорных участков 13:40
Минцифры планирует сделать обязательным использование платформы "Гостех" 13:34
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на "Скейт Америка" 13:27
Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче из Черногории Исмаилова 13:20
Киргизия вооружится российскими и турецкими беспилотниками 13:19
В Астраханском заповеднике для художников создали Арт-резиденцию 12:44
Киргизия не будет размещать на своей территории военных США 12:31
AP: Алек Болдуин не знал, что пистолет на съемках заряжен боевыми патронами 12:19
Число жертв столкновения поезда и грузовика в Приамурье выросло до двух 12:13
Оперштаб: В Москве выявлено 7 803 новых случая COVID-19 12:12
Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин 11:09
В Амурской области поезд протаранил грузовик на переезде 10:36
Каждый десятый кредит в РФ оказался просрочен 10:00
Тимошенко назвала большим обманом покупку Украиной "европейского" газа 09:16
Минтранс предложил повысить тарифы за проезд по платным дорогам 09:12
Глава Visa в России дал советы для защиты от мошенников 08:45
В Забайкалье с 25 октября вводят QR-коды 08:40
В США обнародовали результаты испытаний по вакцинации детей 5-11 лет 08:31
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 08:03
Минздрав разрешил прививаться от гриппа и COVID-19 одновременно 07:43
На Сахалине сделавших прививку пенсионеров поддержат материально 07:20
В США 15 декабря опубликуют новые материалы об убийстве Кеннеди 06:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
23.10.2021 14:15
Рубрика: Спорт

Мельникова завоевала "бронзу" ЧМ в опорном прыжке

Текст: Анна Козина
Россиянка Ангелина Мельникова выиграла бронзовую медаль в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Мельникова набрала 13,966 балла, уступив бразильянке Ребеке Андраде (14,966 балла) и итальянке Азии Д'Амато (14,083).

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на "Скейт Америка"

В финале на разновысоких брусьях Ангелина осталась без подиума. Она стала четвертой (14,533). Еще одна российская гимнастка Владислава Уразова заняла седьмое место (14,400). На пьедестал поднялись китаянка Вэй Сяоюань (14,733), Андраде (14,633) и еще одна представительница Китая Ло Жуй (14,633).

Напомним, что в четверг Мельникова стала чемпионкой мира в индивидуальном многоборье, одержав первую победу для сборной России в этой дисциплине с 2010 года. Тогда титул достался Алие Мустафиной.

На Олимпиаде в Токио Мельникова завоевала золотую медаль в командном многоборье, "бронзу" в личном многоборье и вольных упражнениях.

Спорт Фигурное катание