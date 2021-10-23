ЦСКА обыграл "Крылья Советов", забив два мяча в концовке

Московский ЦСКА одержал вторую победу подряд в чемпионате России. В 12-м туре "красно-синие" одолели "Крылья Советов", уступая по ходу встречи - 3:1.

Пару недель назад самарцы сотворили небольшую сенсацию, оказавшись на выезде сильнее "Динамо" (1:0). Сегодняшний матч мог сложиться по тому же сценарию, но, забив первыми, "Крылья" все же остались ни с чем.

Все три мяча ЦСКА провел во втором тайме, причем отличились три форварда: Чидера Эджуке, Федор Чалов и Антон Заболотный. Два последних гола были забиты на 85-й и 89-й минутах соответственно.

Благодаря победе ЦСКА с 23 набранными очками сравнялся с лидерами Премьер-лиги - "Зенитом" и "Динамо". Однако по сравнению с конкурентами у питерцев есть матч в запасе: завтра "сине-бело-голубые" примут "Спартак".