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23.10.2021 21:19
Рубрика: Спорт

ЦСКА обыграл "Крылья Советов", забив два мяча в концовке

Текст: Артур Нанян
Московский ЦСКА одержал вторую победу подряд в чемпионате России. В 12-м туре "красно-синие" одолели "Крылья Советов", уступая по ходу встречи - 3:1.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Пару недель назад самарцы сотворили небольшую сенсацию, оказавшись на выезде сильнее "Динамо" (1:0). Сегодняшний матч мог сложиться по тому же сценарию, но, забив первыми, "Крылья" все же остались ни с чем.

Фото: fckrasnodar.ru
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Все три мяча ЦСКА провел во втором тайме, причем отличились три форварда: Чидера Эджуке, Федор Чалов и Антон Заболотный. Два последних гола были забиты на 85-й и 89-й минутах соответственно.

Благодаря победе ЦСКА с 23 набранными очками сравнялся с лидерами Премьер-лиги - "Зенитом" и "Динамо". Однако по сравнению с конкурентами у питерцев есть матч в запасе: завтра "сине-бело-голубые" примут "Спартак".

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