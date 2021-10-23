Карацев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Москве

Вторая ракетка "ВТБ Кубка Кремля" россиянин Аслан Карацев пробился в финал турнира, который завтра завершится в Москве.

В полуфинальной встрече Карацев, занимающий 22-е место в рейтинге ATP, в двух сетах обыграл соотечественника Карена Хачанова (31). Матч продолжался 1 час 42 минуты и завершился со счетом 7:6 (9:7), 6:1 в пользу Аслана.

За титул в Москве Карацев поспорит с представителем Хорватии Марином Чиличем. Он занимает 41-ю строчку в мировом рейтинге и получил шестой номер посева в Москве. В своем полуфинале Чилич нанес поражение представителю Литвы Ричардасу Беранкису - 6:3, 6:4.

Отметим, что хорватский теннисист является двукратным чемпионом московских соревнований. Карацев никогда раньше не проходил здесь дальше второго круга.

Между тем в финале женского "ВТБ Кубка Кремля" также сыграет россиянка. Екатерина Александрова сразится за титул с представительницей Эстонии Анетт Контавейт.