В родном городе фигуристки Туктамышевой установили памятник конькам

В Удмуртии появился памятник конькам. Его установили в Глазове, где родилась и сделала первые шаги на льду фигуристка, чемпионка мира и Европы 2015 года, бронзовая медалистка чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева. Бронзовые коньки - символ спортивной истории города, пояснили в местном краеведческом музее.

На табличке, которая размещена на памятнике, написано: "У Глазова много славных страниц в спортивной истории. В городе построили первый в Удмуртии ледовый дворец спорта, ставший домашней площадкой для хоккейной команды "Прогресс". На глазовском льду выступали выдающиеся спортсмены СССР, и началась спортивная карьера фигуристки Елизаветы Туктамышевой".

Коньки - часть музейного проекта "Место памяти - место селфи", который победил в конкурсе лучших муниципальных проектов и получил грант. Всего в нем пять скульптур. Кроме коньков это треуголка городничего Петра Чайковского, подвеска-птица городища Иднакар, кандалы с Сибирского тракта и муза - источник вдохновения для всех прославивших город.