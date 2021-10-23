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23.10.2021 11:53
Рубрика: Спорт

В родном городе фигуристки Туктамышевой установили памятник конькам

Текст: Оксана Ильина
Фото: Сергей Коновалов/vk.com Фото: Сергей Коновалов/vk.com
Фото: Сергей Коновалов/vk.com

В Удмуртии появился памятник конькам. Его установили в Глазове, где родилась и сделала первые шаги на льду фигуристка, чемпионка мира и Европы 2015 года, бронзовая медалистка чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева. Бронзовые коньки - символ спортивной истории города, пояснили в местном краеведческом музее.

Фото: Валентина Пичурина
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На табличке, которая размещена на памятнике, написано: "У Глазова много славных страниц в спортивной истории. В городе построили первый в Удмуртии ледовый дворец спорта, ставший домашней площадкой для хоккейной команды "Прогресс". На глазовском льду выступали выдающиеся спортсмены СССР, и началась спортивная карьера фигуристки Елизаветы Туктамышевой".

Коньки - часть музейного проекта "Место памяти - место селфи", который победил в конкурсе лучших муниципальных проектов и получил грант. Всего в нем пять скульптур. Кроме коньков это треуголка городничего Петра Чайковского, подвеска-птица городища Иднакар, кандалы с Сибирского тракта и муза - источник вдохновения для всех прославивших город.

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