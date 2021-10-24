45-летний Емельяненко победил нокаутом Тимоти Джонсона

Легендарный российский мастер смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал 40-ю победу в карьере. В Москве Последний император, которому месяц назад исполнилось 45 лет, нокаутировал американца Тимоти Джонсона.

Вечер на арене в Петровском парке, с какой стороны ни посмотри, был знаковым. Впервые в России прошел турнир под эгидой Bellator, одной из главных промоутерских организаций в мире наряду с UFC. Вместе с Bellator в Москву приехал и Емельяненко. В последний раз Федор дрался в России десять лет назад: нынешний поединок стал для него всего лишь восьмым на родине из 47. "Мне нравится выступать за рубежом: меньше внимания и дерганья", - объяснял сам боец.

Соперника для возвращения в Россию Последний император выбрал себе сам. И многие посчитали, что весьма опрометчиво. Джонсон аж на девять лет младше Емельяненко, что могло быть критично, учитывая возраст Емельяненко, и намного тяжелее. Даже сочувствующие Федору признавали: россиянин в этом поединке не фаворит.

Кажется, в победу уверовал и сам американец, обещавший закончить бой во втором раунде. "Я хочу убить дракона и прославиться как последний парень, который побил его", - вещал Джонсон. Что ж, американец не угадал ни с раундом, ни с исходом поединка. На второй минуте боя он сам оказался на ковре. Прославиться у Тимоти тоже не получилось: в историю он войдет разве что как боец, над которым Федор одержал свою юбилейную победу.

- Слава богу, опасности не чувствовал, - рассказал Емельяненко о своих ощущениях во время боя. - Чувствовал, что быстрее его. Хорошо чувствовал дистанцию и понимал, что нокаут - это вопрос времени.

Ходили разговоры, что в случае победы Емельяненко завершит свою великую карьеру. В разных интервью Федор этот слух не подтверждал: "Даст Господь сил, проведем еще один бой после". Теперь, когда Последний император почувствовал прилив сил, уйти из октагона ему будет еще сложнее.

Бой против американца Тимоти Джонсона стал для Федора Емельяненко лишь восьмым в карьере, который он провел в России

- У нас по контракту еще один бой по идее, но мы будем разговаривать со Скоттом (глава Bellator. - Прим. "РГ"), - высказался Федор насчет своего будущего после окончания боя. - Сейчас хочу домой к своим девочкам. Они очень ждут, я отсутствовал почти два месяца.

Добавим, что помимо боя Емельяненко в этот вечер состоялось еще несколько поединков. В частности, победами закончились схватки с участием учеников Федора: Анатолия Токова и Кирилла Сидельникова. Кроме того, свой третий бой в Bellator провел брат Хабиба Нурмагомедова Усман. В своем поединке он "задушил" финна Патрика Пиетилу.

- Мы очень рады драться в Москве, - подвел итог вечера Федор Емельяненко. - Я уже давно не выступал в России. Мы счастливы выступать в России, для всей моей команды это большое событие. Я счастлив, что сегодня все наши бойцы победили. И очень рад, что мы в такое сложное время смогли порадовать людей.

К сведению

Почему Федора Емельяненко называют величайшим бойцом в истории MMA

Многие бойцы и специалисты называют Федора Емельяненко величайшим мастером в истории смешанных единоборств. Свежий пример - тренер скандального Конора Макгрегора Джон Кавана, по словам которого, "Федор величайший боец всех времен. Он повлиял на Конора и на других бойцов". Откуда такое единодушие?

Во-первых, Емельяненко выигрывал много титулов. До перехода в смешанные единоборства он четырежды становился чемпионом мира по самбо, а уже в ММА многократно брал титулы по версии разных промоутерских организаций. В частности, четыре раза становился чемпионом мира под эгидой Pride FC, на тот момент самой престижной организации ММА.

Во-вторых, "золотой" период Последнего императора длился почти 10 лет: с 2000 по 2010 годы Федор не потерпел ни одного поражения, выиграв 31 поединок подряд, что невероятно для истории смешанных единоборств (если не брать в расчет остановку боя против японца Цуеси Косаки из-за рассечения. Потом, к слову, Емельяненко легко взял реванш).

В-третьих, Емельяненко обладает уникальной техникой. Коллеги по ремеслу не стесняются признавать, что многое переняли у Федора.