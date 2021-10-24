45-летний Емельяненко победил нокаутом Тимоти Джонсона

Вечер на арене в Петровском парке, с какой стороны ни посмотри, был знаковым. Впервые в России прошел турнир под эгидой Bellator, одной из главных промоутерских организаций в мире наряду с UFC. Вместе с Bellator в Москву приехал и Емельяненко. В последний раз Федор дрался в России десять лет назад: нынешний поединок стал для него всего лишь восьмым на родине из 47. "Мне нравится выступать за рубежом: меньше внимания и дерганья", - объяснял сам боец.
Соперника для возвращения в Россию Последний император выбрал себе сам. И многие посчитали, что весьма опрометчиво. Джонсон аж на девять лет младше Емельяненко, что могло быть критично, учитывая возраст Емельяненко, и намного тяжелее. Даже сочувствующие Федору признавали: россиянин в этом поединке не фаворит.
Кажется, в победу уверовал и сам американец, обещавший закончить бой во втором раунде. "Я хочу убить дракона и прославиться как последний парень, который побил его", - вещал Джонсон. Что ж, американец не угадал ни с раундом, ни с исходом поединка. На второй минуте боя он сам оказался на ковре. Прославиться у Тимоти тоже не получилось: в историю он войдет разве что как боец, над которым Федор одержал свою юбилейную победу.
- Слава богу, опасности не чувствовал, - рассказал Емельяненко о своих ощущениях во время боя. - Чувствовал, что быстрее его. Хорошо чувствовал дистанцию и понимал, что нокаут - это вопрос времени.
Ходили разговоры, что в случае победы Емельяненко завершит свою великую карьеру. В разных интервью Федор этот слух не подтверждал: "Даст Господь сил, проведем еще один бой после". Теперь, когда Последний император почувствовал прилив сил, уйти из октагона ему будет еще сложнее.
- У нас по контракту еще один бой по идее, но мы будем разговаривать со Скоттом (глава Bellator. - Прим. "РГ"), - высказался Федор насчет своего будущего после окончания боя. - Сейчас хочу домой к своим девочкам. Они очень ждут, я отсутствовал почти два месяца.
Добавим, что помимо боя Емельяненко в этот вечер состоялось еще несколько поединков. В частности, победами закончились схватки с участием учеников Федора: Анатолия Токова и Кирилла Сидельникова. Кроме того, свой третий бой в Bellator провел брат Хабиба Нурмагомедова Усман. В своем поединке он "задушил" финна Патрика Пиетилу.
- Мы очень рады драться в Москве, - подвел итог вечера Федор Емельяненко. - Я уже давно не выступал в России. Мы счастливы выступать в России, для всей моей команды это большое событие. Я счастлив, что сегодня все наши бойцы победили. И очень рад, что мы в такое сложное время смогли порадовать людей.
Почему Федора Емельяненко называют величайшим бойцом в истории MMA
Многие бойцы и специалисты называют Федора Емельяненко величайшим мастером в истории смешанных единоборств. Свежий пример - тренер скандального Конора Макгрегора Джон Кавана, по словам которого, "Федор величайший боец всех времен. Он повлиял на Конора и на других бойцов". Откуда такое единодушие?
Во-первых, Емельяненко выигрывал много титулов. До перехода в смешанные единоборства он четырежды становился чемпионом мира по самбо, а уже в ММА многократно брал титулы по версии разных промоутерских организаций. В частности, четыре раза становился чемпионом мира под эгидой Pride FC, на тот момент самой престижной организации ММА.
Во-вторых, "золотой" период Последнего императора длился почти 10 лет: с 2000 по 2010 годы Федор не потерпел ни одного поражения, выиграв 31 поединок подряд, что невероятно для истории смешанных единоборств (если не брать в расчет остановку боя против японца Цуеси Косаки из-за рассечения. Потом, к слову, Емельяненко легко взял реванш).
В-третьих, Емельяненко обладает уникальной техникой. Коллеги по ремеслу не стесняются признавать, что многое переняли у Федора.